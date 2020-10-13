Pandemi sürecine özel proje başlıyor - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftlüğü, Korona virüs salgını nedeni ile evlerinde kalan aileler için özel bir proje başlatma kararı aldı. Süreç kapsamında Aile eğitimleri konulu proje toplantısı yapıldı.

Korona virüs salgını nedeni ile evlerinde olan vatandaşlar için Düzce il Müftülüğü özel bir proje hazırladı. Proje kapsamında evlerinde bulunan vatandaşlara Aile eğitimleri konulu programlar düzenlenecek. Projenin toplantısı ise Düzce il Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya il müftü yardımcıları, şube müdürleri ve Din hizmetleri uzmanları katıldı. Projenin ilerleyen günlerde Düzce'de resmen başlaması bekleniyor. - DÜZCE