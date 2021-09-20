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PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'a yeniden adaylık çağrısı - Son Dakika

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'a yeniden adaylık çağrısı

20.09.2021 18:12
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'a yeniden adaylık çağrısı, System.String[]

Üreticiler, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Recep Konuk'un, 69. Olağan Genel Kurulda yeniden aday olmasını istedi.

Üreticiler, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Recep Konuk'un, 69. Olağan Genel Kurulda yeniden aday olmasını istedi.

Konya Şeker Fabrikası bahçesinde toplanan, Burdur, Eskişehir, Alpullu, Erzurum, Ankara, Yozgat, Ereğli, Karaman ve Çorum pancar ekicileri kooperatif başkanları ve bazı ziraat odalarının da destek verdiği çiftçiler, yeniden aday olmayacağını açıklayan Recep Konuk için tezahüratta bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hepokur, fabrika bahçesinde yaptığı konuşmada, Konuk'un Konya Şeker'de büyük emeklerinin olduğunu söyledi.

Konuk'un çalışmalarında ekip ruhu esasıyla ilerlediğini vurgulayan Hepokur, "Recep Bey eğer aday olmazsa burayı yönetecek insan olmaz, bu ekip ruhudur. Ekip ruhu olmadan bu işler olmaz. Buranın sıkıntıları da vardır, olabilir. Sizleri sıkıntıları birlikte çözmeye davet ediyorum. Biz, çiftçi kimi istiyorsa onu sandığa götürelim diyoruz." dedi.

Meram Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yağız da Konuk'un yönetimden çekilip kendilerini yalnız bırakmayacağını, aksi bir durum gerçekleşirse çiftçilerin Konuk'u bırakmayacağını dile getirdi.

Konuk'un görevden ayrılmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Yağız, şöyle devam etti:

"Konya'da 245 bin üyesi olan ziraat odaları olarak biz buna müsaade etmeyeceğiz. Hep beraber Konuk'un ismini yazıp oraya atacağız. Recep Konuk olmazsa olmaz. 220 bin dolara mal olan Torku Tesisleri'nin bugün sadece marka değeri 1 milyar dolar. Bunu yapabilecek başka bir babayiğit yok."

Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nazif Karabulut ise Recep Konuk önderliğinde Konya Şeker'in, üreticisine, çalışanına, bölgesine ve ülkesine sahip çıktığını anlattı.

Konya Şeker'in gündeminin birinci sırasında her zaman üreticilerin yer aldığının altını çizen Karabulut, şunları söyledi:

"Geçen 22 yılın ardından bugünkü yapısı, kurduğu tesisler, ekonomiye katkısı ve üreticinin gözündeki konuma bakıldığında Recep Konuk'un Konya Şeker için ne kadar gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Konya Şeker'i 1 fabrikadan 45 tesise ulaştırmış, ortaya marka değeri 1 milyar dolara ulaşan 'Torku' gibi bir gıda devi çıkarmıştır. Konya Şeker biterse çiftçi, bölge hayvancılığı ve ülke kaybeder. 'Niye bitsin canım, başka adam mı yok' diyenleri duyuyoruz. Yok kardeşim, yok. Recep Konuk'un yaptıklarını yapmış biri varsa gelsin o yönetsin."

Konya Pancar ve Tarım Ürünleri Üreticileri Derneği (KONPADER) Başkanı Ahmet Bestil de Konuk'un en azından 4 yıl daha görevde kalması gerektiğini vurguladı.

Seydişehirli çiftçi Ramazan Çınar da Konuk'un görevden ayrılmasını istemediklerini söyledi.

Recep Konuk, Recep Bey, Çiftçi, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'a yeniden adaylık çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'a yeniden adaylık çağrısı - Son Dakika
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