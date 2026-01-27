PAOK Taraftarlarına Yönelik Feci Kaza: 7 Ölü - Son Dakika
PAOK Taraftarlarına Yönelik Feci Kaza: 7 Ölü

PAOK Taraftarlarına Yönelik Feci Kaza: 7 Ölü
27.01.2026 20:16
PAOK Taraftarlarına Yönelik Feci Kaza: 7 Ölü
Yunanistan'dan Fransa'ya giden PAOK taraftarlarını taşıyan minibüs, tırla çarpışarak 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yunanistan Süper Ligi takımlarından PAOK ile Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon arasında perşembe akşamı oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında takımlarını desteklemek üzere Fransa'ya giden Yunan taraftarları taşıyan araç, Romanya'da kaza yaptı.

7 ÖLÜ, 3 YARALI

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, PAOK taraftarlarını taşıyan minibüs, Lugojelul kenti yakınlarında DN6-E70 otoyolunda sollama esnasında karşı yönden gelen TIR'la çarpıştı. Araçtaki 10 kişiden 7'si yaşamını yitirdi, yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

MİÇOTAKİS'TEN BAŞ SAĞLIĞI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yaptığı açıklamada kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Yunan hükümeti ve itfaiye teşkilatının Romanya yerel makamları ile işbirliği içinde olduğunu belirtti. Miçotakis, ölenlerin yakınlarına ve PAOK ailesine baş sağlığı diledi.

FECİ KAZA KAMERADA

Öte yandan meydana gelen feci kaza, bir başka aracın iç güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor PAOK Taraftarlarına Yönelik Feci Kaza: 7 Ölü - Son Dakika

PAOK Taraftarlarına Yönelik Feci Kaza: 7 Ölü
