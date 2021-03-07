Papa Francis, Erbil'de zeytin dallarıyla karşılandı (2) - Son Dakika

ERBİL'DE 10 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI AYİNİ YÖNETTİ

Papa Francis, Irak'taki ziyareti kapsamında Erbil kentinde 10 bin kişinin katılımıyla ayini yönetti. Erbil kentindeki Franso Hariri Stadyumu'ndaki ayine IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert'in de yer aldığı ayinde Papa, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Farklı din ve etnik gruplardan 10 bin kişi, saatler öncesinde Franso Hariri stadyumunu doldurdu. Saat 16.20 sıralarında stadyuma gelen Papa Francis, üstü açık araçla kalabalığı selamladı. Daha sonra platforma geçen Papa, terör örgütü DEAŞ tarafından elleri ve kafası kesilen bir Meryem Ana heykelinin kutsanmasıyla ayini başlattı.

Ayinde konuşma da yapan Papa, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Papa Francis, "İsa Mesih, insanlık talep ediyor. Dürüst ve temiz olun, savaşma hırsından uzak durun" ifadelerini kullanarak, tüm inananlara, "Tüm halklar kardeştir. Yanlışların önüne geçilmeli" sözleriyle seslendi.