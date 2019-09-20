Son Dakika Haberleri: Paper Moon'a İtalya Kültür Bakanlığı'ndan ödül
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Paper Moon'a İtalya Kültür Bakanlığı'ndan ödül

55 dakika önce

Akkök Holding bünyesinde bulunan Paper Moon, İtalyan Kültür Bakanlığı'na bağlı Accademia Italiana della Cucina tarafından verilen "Diploma of Good Cuisine" ödülüne layık görüldü.

Paper Moon'a İtalya Kültür Bakanlığı'ndan ödül, System.String[]

Akkök Holding bünyesinde bulunan Paper Moon, İtalyan Kültür Bakanlığı'na bağlı Accademia Italiana della Cucina tarafından verilen "Diploma of Good Cuisine" ödülüne layık görüldü.


İtalyan yeme içme kültürünün tüm dünyada yayılması ve gastronomi etrafındaki ekonominin gelişmesi hedefiyle İtalyan Kültür Bakanlığı'na bağlı Accademia Italiana della Cucina tarafından verilen "Diploma of Good Cuisine" ödülüne bu yıl Akkök Holding bünyesinde bulunan Paper Moon layık görüldü.


İtalya ve Türkiye arasında gastroekonomi ve gastroturizm alanında kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesi için önemli çalışmalara imza atmayı hedefleyen Accademia Italiana della Cucina İstanbul tarafından takdim edilen ödülü Paper Moon adına Paper Moon Executive Şefi Giuseppe Pressani aldı.


Gastronomi alanının önemli ödüllerinden birine layık görülen, Paper Moon restoranın kuruluş öyküsü de kendisi kadar renkli. 1996 yılında Dinçkök Ailesi'nin konuklarını ağırlamak için Akmerkez'de kurduğu restoran, İtalyan lezzetti tutkunlarının bir numaralı mekanı oldu. Paper Moon daha sonra iş, siyaset, spor ve sanat dünyasının buluşma noktası haline geldi. - İSTANBUL

Kültür Bakanlığı, Paper Moon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:23 Kaynak: İHA
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