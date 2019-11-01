Para nakil aracından 35 saniyede binlerce doları alıp kaçtılar

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinde kimliği belirsiz otomatik silahlı 3 soyguncu, bir bankaya para transferi yapan araçtan binlerce doları çalarak kayıplara karıştı.



FBI tarafından perşembe günü yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde zırhlı ve camları karartılmış bir araçtan çıkan 3 kişinin, Greenwood kasabasında bulunan Colorado Bankası'nın önüne gelerek güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdiği ve bankaya ait para dolu kamyondan, içinde binlerce dolar bulunan para çuvallarını alarak hızla kaçtıkları görülüyor.