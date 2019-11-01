Para nakil aracından 35 saniyede binlerce doları alıp kaçtılar
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinde kimliği belirsiz otomatik silahlı 3 soyguncu, bir bankaya para transferi yapan araçtan binlerce doları çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan soyguncuların paraları alıp kaçması sadece 35 saniye sürdü.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinde kimliği belirsiz otomatik silahlı 3 soyguncu, bir bankaya para transferi yapan araçtan binlerce doları çalarak kayıplara karıştı.
FBI tarafından perşembe günü yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde zırhlı ve camları karartılmış bir araçtan çıkan 3 kişinin, Greenwood kasabasında bulunan Colorado Bankası'nın önüne gelerek güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdiği ve bankaya ait para dolu kamyondan, içinde binlerce dolar bulunan para çuvallarını alarak hızla kaçtıkları görülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:08
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