Paralimpik Yüzücülerden Hedef Olimpiyat}

BURSA'da aynı yaşta ve doğuştan benzer uzuv gelişim kısıtlılıkları bulunan paralimpik yüzücüler Zümra Cengiz (11) ile Zeynep İkra Sarıkaya (11), 2 yıldan bu yana aynı havuzda aynı antrenörle çalışarak, çok sayıda madalya kazandı. 6 yaşında tedavi için ağlayarak başladığı yüzmede 31 madalya kazanan Zümra Cengiz ile akran zorbalığından kaçmak için 2 yıl önce geldiği havuzda 6 madalyanın sahibi olan Zeynep İkra Sarıkaya, milli takıma seçilip, paralimpik yüzmede Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Kentte yaşayan Cengiz çiftinin ikinci çocukları Zümra Cengiz, sol kolundaki uzuv gelişim kısıtlılığıyla dünyaya geldi. Dirseğin altından itibaren kolu gelişimini tamamlayamayan Zümra Cengiz, 6 yaşında tedavi amacıyla doktorlarının yönlendirmesiyle yüzme sporuna başladı. Kısa sürede gösterdiği başarıyla antrenörü Çetin Arslan'ın dikkatini çeken Zümra, 2022 yılında Konya'da düzenlenen Türkiye Para Yüzme Şampiyonası'nda ilk yarış deneyimini yaşadı. Devamındaki 3 yıl içinde de Bolu'daki Bölge Şampiyonası ile Bursa, Gaziantep, Giresun, İstanbul ve Antalya'da katıldığı organizasyonlarda toplam 31 madalya kazandı.

YOLLARI HAVUZDA KEŞİŞTİ

Paralimpik yüzücünün yolu, kendisiyle aynı yaşta olan ve kendisi gibi uzuv gelişim kısıtlılığıyla dünyaya gelen Zeynep İkra Sarıkaya ile antrenmanlarını sürdürdüğü havuzda kesişti. Sarıkaya çiftinin tek çocuğu olan Zeynep de sol el parmakları gelişimini tamamlamadan dünyaya geldi. 3 yıl önce yüzme sporuna başlayan ancak el parmaklarının kısalığından dolayı uğradığı akran zorbalığı nedeniyle kurs gördüğü havuzdan ayrılmak zorunda kalan Zeynep İkra, 2 yıldır kendisi gibi paralimpik yüzücülerle çalışıyor. İlk katıldığı Giresun'daki Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'nda madalya alan Zeynep İkra, Antalya'da düzenlenen organizasyonda kurbağalama branşında açık yaş kategorilerinde A finallerinde yarışıp, Türkiye 8'incisi oldu.

MİLLİ TAKIMA GİRMEK İÇİN 13 YAŞINI BEKLİYORLAR

Aynı havuzda, aynı antrenör eşliğinde çalışan paralimpik yüzücüler Zümra Cengiz ile Zeynep İkra Sarıkaya, paralimpik yüzmede açık yaş kategorisinde farklı yaş ve engel gruplarındaki sporcuların aynı finalde yarıştığı sistemde, kendilerinden yaşça büyük rakipleriyle mücadele ederek ilk 8'e girip milli takım ve olimpiyat hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. İkili, paralimpik yüzmede Türkiye'yi milli takımda temsil etmek için 13 yaşına girmeyi sabırsızlıkla bekliyor.

'AİLEM BENİM İÇİN ÇOK ÇABA HARCIYOR'

Her yarış öncesi aynı heyecanı yaşadığını ve en büyük destekçisinin ailesi olduğunu söyleyen Zümra Cengiz, "Şu ana kadar 8 ya da 9 yarışa girdim ve toplam madalya sayım 25'e yükseldi. Ailem benimle gurur duyuyor, ben de onları çok seviyorum. Benim için çok çaba gösteriyorlar. Ben de yüzmeye gidiyor ve madalya kazanıyorum. Açık yaş kategorilerinde yarışırken geçemeyeceğimden çok korktum. Çünkü büyüklerle yarışıyorum ve onlar benden daha hızlı. 'Finale kalamayacaksın, madalyasız döneceksin' diye düşündüm. Yarış sırasında kendime, 'Defne Kurt dünya şampiyonu ve ben de onun gibi olabilirim' diyorum. Böyle düşünerek kendimi motive ediyorum. Bazen B finalinde, bazen A finalinde yüzüyorum. Finale kaldıkça kendimi daha iyi hissediyorum. Benden büyük, duyamayan ya da göremeyen birçok sporcu var ama onları geçebiliyorum. Yarışlarda bazen 30 ya da 40 kişi oluyor" dedi.

'HEDEFİM; MİLLİ TAKIMA SEÇİLMEK VE OLİMPİYATLARA KATILMAK'

Hedefinin altyapıda milli takıma seçilip, olimpiyatlarda yarışmak olduğunu dile getiren Cengiz, "Antalya'daki yarışta 100 metre kurbağalamada A finaline kaldım ve üçüncü oldum. Konya'daki ilk yarışımda ise 100 metre serbestte birincilik madalyası aldım. Eskişehir'de kendi yaş grubumda 5 yarışın beşinde de birinci oldum. Okulda herkes beni tebrik ediyor. İstiklal Marşı okunmadan önce kürsüye çağırıyorlar. Çok heyecanlanıyorum, dilim tutuluyor. Hedefim; altyapıda milli takıma seçilmek ve olimpiyatlara katılmak" diye konuştu.

'YÜZME BENİM İÇİN BİR DOST GİBİ'

Yüzme sporuna merakla başladığını, sonrasında hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini söyleyen Zeynep İkra Sarıkaya ise "Yüzerken genelde şarkı söylüyorum ve yüzmek arkadaşımla birlikte olunca daha eğlenceli oluyor. Yüzme benim için bir dost gibi ve yüzdükçe mutlu oluyorum. Yarışlara gitmeden önce yaptığımız antrenmanlar çok eğlenceli oluyor" dedi.

'HEDEFİM; ÜLKEMİZİ GURURLANDIRACAK SPORCULARIN ARASINDA OLMAK'

En sevdiği branşın 'kurbağalama' olduğunu söyleyen Sarıkaya, "Antalya'daki yarışta kurbağalama stilinde Türkiye sekizincisi oldum. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yapılan yarışlarda arkadaşımla birlikte yarıştık; bir yarışta ben birinci oldum, bir yarışta o birinci oldu. Giresun'daki yarış, benim ilk yarışımdı. Çok heyecanlıydım ama orada da kurbağalama stilinde güzel bir başarı elde ettim. Hedefim; Sümeyye Boyacı, Defne Kurt gibi ülkemizi gururlandıran sporcular arasında yer almak. En büyük hedefim; milli takıma seçilmek ve olimpiyatlara katılmak. Madalya aldığımda beden eğitimi öğretmenim beni sahneye çıkarıyor. Hocamı çok seviyorum" diye konuştu.

'ZÜMRA İLK GELDİĞİNDE ÇOK AĞLIYOR VE YÜZMEK İSTEMİYORDU'

5 yıldır paralimpik sporcularla çalıştığını söyleyen yüzme antrenörü Çetin Arslan, Zümra'nın bu dalda ilk kız öğrencisi olduğunu söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Sporda Engel Yok' projesiyle Zümra Cengiz ile yollarının kesiştiğine değinen Çetin Arslan, "Zümra bana geldiğinde 5 veya 6 yaşlarındaydı, çok ağlıyor ve yüzmek istemiyordu. Sabırla sıfırdan başladık. Yaklaşık 2 yıl içinde yarışlara hazır hale geldi. 2022'de Konya'daki yarışa sadece ortamı görmesi için götürmüştüm ama B finaline kaldı. Bu yaş için büyük bir başarıydı. Sonraki yıllarda A ve B finallerinde yüzerek, Türkiye genelinde toplam 25 madalya kazandı. Normal sporcularda bile bu yaşta madalya için genelde 10-12 yaş beklenir. Zümra çok hızlı gelişim gösterdi. Amacımız; 13 yaşına kadar milli takıma girmek ardından Avrupa ve dünya şampiyonalarında yer almak. Olimpiyat, en büyük hayalimiz" dedi.

'ZEYNEP, HIRSLI VE ÇOK ÇALIŞKAN BİR SPORCU'

Zeynep İkra Sarıkaya ile de yaklaşık 2 yıl önce tanıştıklarını belirten Arslan, "Zeynep de aynı yaşta ve hızlı gelişim gösterdi. İlk yarışında madalya aldı, açık yaş kategorilerinde final yüzdü. Daha önce normal sporcularla çalıştığı için tempoya alışkındı. Hırslı ve çok çalışkan bir sporcu. İki sporcunun da doğuştan benzer uzuv gelişim kısıtlılıkları var" diye konuştu.

'SPOR, FARKI AZALTIYOR'

İki paralimpik yüzücüyü milli takım için hazırlayan paralimpik yüzme antrenörü Çetin Arslan, sporun özellikle engelli bireyler üzerinde oluşturduğu pozitif etkiye dikkat çekti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sporda Engel Yok' projesi sayesinde daha fazla paralimpik sporcunun hayatına dokunmayı başaracaklarını söyleyen Arslan, "Spor, onların hem kendilerini ifade etmelerini hem de akran zorbalığını aşmalarını sağlıyor. Bu çocuklar hayata bir adım geride başlıyor ama spor bu farkı azaltıyor" dedi.