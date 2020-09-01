Parion Antik Kenti 1850 yıl sonra meclis toplantısına ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Parion Antik Kenti 1850 yıl sonra meclis toplantısına ev sahipliği yaptı

Helenistik dönemin önemli antik liman kenti Parion Antik Kenti, 1850 yıl sonra belediye meclisine ev sahipliği yaptı.

Helenistik dönemin önemli antik liman kenti Parion Antik Kenti, 1850 yıl sonra belediye meclisine ev sahipliği yaptı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın teklifiyle belediye meclisinin eylül ayı olağan toplantısının, Kemer köyü yakınında bulunan ve Helenistik dönemin önemli antik liman kenti Parion'da yapılması kararlaştırıldı.

Bunun üzerine meclis toplantısı, 1850 yıl önce yapılan Odeion'da gerçekleştirildi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin kuruluşunun 150'inci yılında önemli bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda meclis toplantısını Kemer köyündeki Parion Antik Kenti'nde yaptıklarını belirten Erdoğan, "Biz yerel yöneticiler, belediye hizmetlerini en kaliteli ve hızlı bir şekilde ulaştırmakla mükellef olduğumuz kadar, bölgemizdeki tarihi ve kültürel varlıklarımıza da sahip çıkmamız gerekiyor. 2 bin 800 yıl önce, 80 bin kişinin yaşadığı bu şehirdeki antik kentte meclis toplantısı yapılmasını çok kıymetli buluyoruz." dedi.

Toplantıya davet edilen Parion Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş ise kazı ve restorasyon çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumunun desteği, İÇDAŞ'ın ana sponsorluğunda sürdüğünü belirtti.

Bölgenin geçmişte önemli bir liman kenti olduğunu hatırlatan Keleş, binlerce yıl sonra ilk kez böyle bir meclis toplantısına ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

Parion Antik Kenti'nin, dönemin egemen güçlerin önem verdiği bir kent olduğunu anlatan Keleş, şunları kaydetti:

"Sahip olduğu iki limanı sayesinde hem ekonomik olarak hem de insan kaynakları bakımından çok ciddi bir kent. Yüzey araştırmalarının sonunda ilk defa 2005 yılında bu antik kentte sistemli bilimsel arkeolojik kazılar başlatıldı. 15 yıllık süreçte çok ciddi başarılar elde edildi. Hem yayın ve yapılan kazılar hem de akademik anlamda ciddi bir performans gösterdik. Şu anda içinde bulunduğumuz Odeion yapısı da bu seneki çalışmaları gerçekleştirdiğimiz yapılardan bir tanesi. M.S. 2'nci yüzyıl ortalarında inşa edilmiş bir yapı. Bugün bizim için son derece önemli bir gün. Çünkü antik çağdaki işlevi neyse bugün aynı işlevi 1850 yıl sonra Parion'daki Odeion tekrar gerçekleştirecek. Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. İlk defa antik kentte böyle bir olaya tanık oluyoruz."

Parion Antik Kenti 1850 yıl sonra meclis toplantısına ev sahipliği yaptı

Helenistik, Kemer, Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 19:34 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Parion Antik Kenti 1850 yıl sonra meclis toplantısına ev sahipliği yaptı - Son Dakika


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