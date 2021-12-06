Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 61 kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'da polis ekiplerinin şok ve sabit yol uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 61 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum, Canik, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Dış İlçe Amirlik Müdürlüklerince 3-6 Aralık tarihlerinde park ve bahçelerde şok ve sabit yol uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 31 bin 199 kişinin GBT kontrolü, 31 bin 429 kişinin ise HES sorgusu yapıldı. Karantina ihlali tespit edilen 2'si pozitif, 5'i temaslı 7 kişiye işlem yapıldı.

Ekiplerin 299 park ve bahçede yaptığı uygulamada aranan 61 kişi yakalandı. Denetimlerde 495 iş yeri kontrol edilirken 32 kişiye idari, 20 kişiye adli işlem yapıldı.

Uygulamalarda 2 tabanca, 36 mermi, 4 av tüfeği, 61 kesici ve delici alet, 5 bin 707 sentetik ecza, 1425 gram esrar 81,2 gram kannabionid, 572 uyuşturucu hap, 12,88 gram metamfetamin ele geçirildi.

Trafikte ise 12 bin 552 araç kontrol edilirken 2 bin 626 sürücüye işlem uygulandı, 179 araç trafikten men edildi.