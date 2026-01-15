Parkta Mermili Yaralanma Davası - Son Dakika
Parkta Mermili Yaralanma Davası

15.01.2026 11:49
Bursa'da havaya ateş eden Evrin K., 6 yaşındaki İsmail K.'yi yaralamaktan yargılanacak.

BURSA'da tabancası ile havaya 38 el ateş edip, parkta oyun oynayan İsmail K.'nin (6) yorgun mermi ile yaralanmasına neden olan Evrin K. (39) hakkında 6,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 14 Eylül 2025'te saat 19.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'ndeki Merhum Halil Satık Parkı'nda meydana geldi. Parkta oyun oynayan İsmail K.'nin kalçasına, yorgun mermi isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İsmail K.'nin kalçasındaki mermi çekirdeği ameliyatla çıkarılırken, olay sonrası yaşanan panik çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

BOŞ ARAZİDE 38 BOŞ KOVAN BULUNDU

Ailenin şikayetinin ardından harekete geçen Demirtaş Polis Merkezi Amirliği ekipleri, merminin İsmetiye Mahallesi tarafından ateşlendiğini belirledi. Bölgedeki boş bir arazidei 38 boş kovan bulundu. Boş kovanlar ile çocuğun kalçasından çıkarılan mermi çekirdeği, Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Balistik incelemede kovanların Evrin K.'ye ait tabancadan ateşlendiği tespit edildi. Şüpheli, adresinde yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Evrin K., yöneltilen suçlamayı kabul etmeyip, "Olaydan iki gün önce düğünde havaya ateş etmiştim. O gün evimde maç izliyordum" dedi. Şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'ANNE ACIYOR'

Yürütülen soruşturmanın ardından olaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianameye; çocuğun yaralandıktan sonra annesi ile arasında geçen diyalog da girdi. İsmail K.'nin 'Anne acıyor' demesi üzerine anne Dilfua K.'nin (40) yaptığı kontrolde, oğlunun sol kalçasında 1 santimetre çapında delik, deri kalkması ve kanama olduğunu gördüğü, önce eşini ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı kaydedildi. Çocuğun kalça kısmından 9 santimetre çapında 1 adet mermi çekirdeğinin çıkarıldığı belirtildi.

'OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE ATEŞ AÇTIM'

İddianamede; şüphelinin ifadelerine de yer verildi. Silahının bulundurma ruhsatı olduğu, olaydan 1 gün önce İsmetiye Mahallesi'nde düğün sırasında boş arazide yaklaşık 15 kez ateş ettiğini belirten Evrin K., düğünden 2 gün sonra olayı sanal medyada gördüğünü, konu ile ilgisinin olmadığını söyledi. İsmail K.'nin yaralandığı saatlerde evde maç izlediğini ve o gün ateş etmediğini iddia eden Evrin K., evinin olay yerine 2 kilometre uzaklıkta olduğunu söyleyerek, suçlamaları reddetti.

'BEYANI SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK'

İddianamede; şüphelinin suça konu silah ile mağdurun yaralandığı gün atış yapmadığını belirtmesine rağmen Evrin K.'nin bu beyanının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, tanık beyanlarından atışın olay günü yapıldığı, uzmanlık raporunda da mağdurdan çıkan merminin şüpheliye ait silahtan ateşlenmiş olduğu belirtilerek, 'Olası kasıtla yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlamasıyla 6,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi. İddianame, Bursa 29. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

-Arşiv görüntülerle

Haber: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Bursa, Son Dakika

