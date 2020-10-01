Patateste rekor verim bekleniyor - Son Dakika

Patateste rekor verim bekleniyor

Kütahya'nın önemli patates üretim yerlerinden olan Emet ilçesi Doğanlar köyünde, patates hasadının başladığı bildirildi.

Patateste rekor verim bekleniyor, System.String[]

Kütahya'nın önemli patates üretim yerlerinden olan Emet ilçesi Doğanlar köyünde, patates hasadının başladığı bildirildi.

Korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen, tarımın sürdürülebilmesi adına büyük bir fedakarlıkla patates yetiştirdiklerini belirten üretici Rıza Narşap, "Nisan ayında ekimini yaptığımız patatesin hasadına başladık. 35 dönümlük alanda patates hasadı yapıyorum. Üretim durursa hayat durur. Bu bölgenin patates ihtiyacını doğanlar köyü olarak karşılamaktayız. 'Agria' cinsi patates hasat etmekteyiz. Korona virüs malum ülkemizin ve dünyanın başında bir bela. Buna karşı önlemlerimizi aldık. Üretmek zorundaydık. Ülke olarak, bizler çiftçi olarak üretmezsek açlık olur. Biz üretime devam etmeye karar verdik ve şuanda oldukça iyi bir verim elde ederek hasadımızı yapıyoruz. Beklediğimizin üstünde bir verim aldığımızı söyleyebilirim. Bugün itibari ile hasadımız başladı. İnşallah tüm arazilerimizden rekor düzeyde verim bekliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Patateste rekor verim bekleniyor
Patateste rekor verim bekleniyor
Patateste rekor verim bekleniyor
Patateste rekor verim bekleniyor

Koronavirüs, Kütahya, Nisan, Emet, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 10:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Patateste rekor verim bekleniyor - Son Dakika Ekonomi

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