Patrik Mutafyan son yolculuğuna uğurlandı
Cenaze törenine çok sayıda siyasi katıldı
İSTANBUL - Türkiye
Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyani, Kumkapı Meryem Ana
Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Çok sayıda siyasinin ve ruhani liderin katıldığı tören sonrası Patrik Mutafyan'ın cenazesi, Şişli
Ermeni Mezarlığı'ndaki patriklik bölümüne defnedilmek üzere yola çıkarıldı.
Tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın
, AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
, AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, CHP
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
, DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül
,Çok sayıda Ruhani Lider
ve yurt dışından çok sayıda Ermeni vatandaş katıldı. Uğurlama töreni öncesi, kilisede Pazar ayini yapıldı, Mutafyan için dualar edildi. Törenin ardından Mutafyan'ın cenazesi kilisenin karşısında bulunan konutuna getirildi. Burada Mutafyan için kısa bir tören daha düzenlendi.
Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan Mesrob Mutafyan'ın cenazesi, konvoy eşliğinde Şişli Ermeni Mezarlığı'ndaki patriklik bölümüne defnedilmek üzere yola çıkarıldı.