Patronuyla maaş tartışması yaşayan işçi, 1,2 milyon metrekarelik depoyu küle çevirdi

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Ontario kentinde meydana gelen büyük yangın, dev bir kağıt mendil deposunu tamamen yok etti. Yangının ardından ortaya çıkan görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Görüntülerde, geniş bir alana yayılan deponun tamamen küle döndüğü, çatının çöktüğü ve enkazdan yoğun dumanların yükselmeye devam ettiği görülüyor. İtfaiye ekiplerinin uzun süre müdahale ettiği yangının ardından geriye yalnızca yıkıntılar kaldı.

50 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYEN DEPO

Yetkililer, yaklaşık 1,2 milyon metrekarelik alanı kaplayan deponun, yaklaşık 50 milyon kişinin kağıt mendil ihtiyacını karşılayan önemli bir dağıtım merkezi olduğunu açıkladı. Yangının, tedarik zincirinde ciddi aksamalara yol açabileceği belirtiliyor.

ŞÜPHELİ: MAAŞINDAN MEMNUN DEĞİLDİ

Olayla ilgili 29 yaşındaki Chamel Abdulkarim’in gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelinin maaşından memnun olmadığı ve bu nedenle depoyu kasıtlı olarak ateşe verdiği öne sürüldü.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtirken, olayın sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor.

BÜYÜK HASAR ORTAYA ÇIKTI

Yangının ardından ortaya çıkan tablo, ABD’de son yılların en büyük depo yangınlarından biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu tür tesislerde güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.