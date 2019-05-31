Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde 3 bin kişilik iftar
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Pazaryeri'nde 3 bin kişilik iftar

29 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı kapsamında 3 bin kişi ilçe meydanında aynı sofrada oruçlarını açtı.

Pazaryeri'nde 3 bin kişilik iftar, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı kapsamında 3 bin kişi ilçe meydanında aynı sofrada oruçlarını açtı.

Pazaryeri Belediyesi, Eskişehir Pazaryerililer, Bursa Pazaryerililer, Bozüyük Pazaryerililer Derneklerinin birlikte organize ettiği iftar programında ilçe meydanına kurulan sofrada ilçe halkı hep birlikte iftar yaptı. İftar yemeği sonrası konuşma yapan Belediye Başkanı Zekiye Tekin emeği geçen ve kendilerine destek veren herkese teşekkürlerini iletti. İftar programına Osman Vahit Özdal'ın ilahi ve Kur'an tilaveti eşliğinde semazen gösterileri ile devam edildi.

Pazaryeri ilçesinde düzenlenen iftar programına, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri Kaymakamı Fatih Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, Bozüyük Belediye Başkan yardımcısı Ali Şahinoğlu, Eskişehir, Bursa, Bilecik, Osmaneli, Bozüyük Pazaryerililer dernek başkanları, resmi kurum müdürleri, ilçe protokolü ve siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:02 Kaynak: İHA
Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Pazaryeri, Güncel
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