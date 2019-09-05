Pazaryeri'nin kurtuluşunun 97. yıl dönümü

Pazaryeri ilçesinin kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Kaymakamı Oray Güven ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Belediye Başkanı Tekin, törende yaptığı konuşmada, "İlçemizin kurtuluşunun 97. yılında, milletimize eşsiz zaferler kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bağımsızlık ve hürriyet uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyoruz." dedi.

Kutlamalar, İnegöl Mehter Takımı, Azerbaycan ve Türk toplulukları folklor ekipleri ile Pazaryeri Avcılar Kulübünün gösterileriyle sürdü.

Temsili Türk kuvvetleri tarafından kurtarılan genç kız, Türk bayrağını Pazaryeri Kaymakamı Güven'e teslim etti.

Törene, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Jandarma Bölük Komutanı İlhan Canseven, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.