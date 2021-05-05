Pazaryerleri cumartesi günleri açık olacak - Son Dakika

Pazaryerleri cumartesi günleri açık olacak

05.05.2021 14:02
Pazaryerleri cumartesi günleri açık olacak, System.String[]

Menteşe Belediyesi İçişleri Bakanlığı'nın 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerini kapsayan sokağa çıkma yasağına ilişkin yayınlandığı pazaryerlerinin açılmasına ilişkin ek genelgeye göre, 8 Mayıs ve 15 Mayıs Cumartesi günleri açık olacak Pazar yerlerine yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Nisan 17 Mayıs tarihlerini kapsayan sokağa çıkma yasağına ilişkin yayınlanan ve Pazar yerlerinin açılmasına ilişkin ek genelgeye dayalı olarak, vatandaşların meyve ve sebze ihtiyaçlarını ikametine en yakın pazar yerinden sağlaması; üretici ve pazar esnafımızın ürünlerini satabilmesi; çiftçilerimizin fide ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla ilçe genelindeki tüm pazar yerlerini üreticilerimizin ve pazar esnafımızın kullanımına açıyoruz. Pandemi tedbirleri kapsamında, pazar yerlerinde oluşan yoğunluğun önüne geçilmesi amacını taşıyan bu uygulama ile 8 Mayıs ve 15 Mayıs Cumartesi günleri vatandaşlarımızın ikametine en yakın Pazar yerine gitmesini sağlayarak olası kalabalıkları önlemeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda başta Perşembe pazarı, Kötekli pazarı, Akyol pazarı, Düğerek pazarı ve Sosyokültürel Alan olmak üzere Yeşilyurt, Yerkesik, Bayır ve Kafaca Beldeleri pazar yerleri ile Ortaköy pazar yeri 8 Mayıs ve 15 Mayıs Cumartesi günleri saat: 10.00-17.00 arası halkımızın hizmetine açık olacaktır. Belirlenen tarihlerde Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüğü pazar yerlerinde gerekli tedbirleri alarak, gün boyu denetimlere devam edeceklerdir. Pazar yerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak tam kapanma sürecinin kazanımlarını korumamızı ve daha da iyileştirmemizi sağlayacaktır. Tüm halkımıza, üreticilerimize ve pazarcı esnafımıza önemle duyurulur.

Pazaryerleri cumartesi günleri açık olacak

Cumartesi, Menteşe, Nisan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Pazaryerleri cumartesi günleri açık olacak - Son Dakika


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