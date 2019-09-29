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Pelikanlar göç yolunda

1 saat önce

Havaların yavaş yavaş soğumasıyla birlikte daha sıcak ülkelere göçe başlayan pelikanların Adana'da gökyüzündeki görüntüsü görenleri hayran bıraktı.

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Havaların yavaş yavaş soğumasıyla birlikte daha sıcak ülkelere göçe başlayan pelikanların Adana'da gökyüzündeki görüntüsü görenleri hayran bıraktı.

Tuna Nehri Deltası'nda ve çeşitli Avrupa ülkelerinde konaklayan pelikanlar, havaların soğumasıyla Moritanya başta olmak üzere Batı ve Orta Afrika ülkelerine doğru koloniler halinde göç yolculuğuna başladı. Uzun göç yolculuğunda dinlenmek, beslenmek ve enerji depolamak için sulak alanlara ihtiyaç duyan pelikanlar için Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasındaki dört önemli kuş yolundan ikisinin geçtiği Türkiye'de Akdeniz'deki sulak alanlar çok büyük öneme sahip. Pelikanlar Adana semalarında ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ahenk içinde uçan pelikanlar görsel bir şölen sundu. Dinlene dinlene uçan pelikanların daha sıcak ülkelere göçü görenleri hayran bıraktı.

(Fatih Keçe/İHA)

Afrika, Avrupa, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:40 Kaynak: İHA
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