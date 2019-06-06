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Pelit Pastaneleri'nin sahibinin eşi Afife Ayan son yolculuğuna uğurlandı

30 dakika önce

PELİT Pastaneleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ayan'ın eşi Afife Ayan son yolculuğuna uğurlandı.

Pelit Pastaneleri'nin sahibinin eşi Afife Ayan son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
PELİT Pastaneleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ayan'ın eşi Afife Ayan son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden Pelit Pastaneleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ayan'ın eşi Afife Ayan için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, eşi Selahattin Ayan, Milli Eğitim eski Bakanı İsmet yılmaz, İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler, Mustafa Sarıgül, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. 
Mustafa Sarıgül, "Annemizi bugün hak dünyaya uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Çok değerli evlatlar yetiştirdi. Çok değerli müesseseler kurdu. O evlatlar da annemizin bu güzel anılarına sahip çıkacak inşallah" dedi.
Afife Ayan, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:20 Kaynak: DHA
Şakirin Camii, Pelit, Güncel
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