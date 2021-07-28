Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Törende, tabuta sarılıp gözyaşı döken ve Özcücük'ün fotoğrafını öpen şehidin annesi Fatma, "Paşam gelmiş, paşam sen geldin. Bak istediğin oldu" diye seslendi.

Bir günde iki eve giren gaspçıları, kullandıkları bıçak yakalattı

"X The End Time" filminin fragmanı 3 günde 2,5 milyon izlendi! Türk-Amerikan ortak yapımı olarak çekilecek

Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu