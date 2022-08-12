Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker baba ocağında - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker baba ocağında

12.08.2022 22:53
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker baba ocağında

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mayın patlaması sonucu yaralanan Sözleşmeli Er Cengiz Yetiş, tedavisinin ardından Konya'daki baba ocağına geldi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mayın patlaması sonucu yaralanan Sözleşmeli Er Cengiz Yetiş, tedavisinin ardından Konya'daki baba ocağına geldi.

Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) tedavisi tamamlanan Yetiş, Ereğli ilçesindeki ailesinin yanına döndü.

Yetiş'i, ailesinin yanı sıra Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Kaymakam Elif Çakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun karşıladı.

Evinde dinlenmeye çekilen Yetiş, gazetecilere, Ankara'daki 17 günlük tedavisinin ardından taburcu edilip baba ocağına geri döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Yetiş'in annesi Gülsüm Yetiş de oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek sağ salim eve dönmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Araştırma, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker baba ocağında - Son Dakika

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