Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Onur Doğan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Onur Doğan son yolculuğuna uğurlandı

25.05.2022 19:05

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan şehit oldu. 4 senedir uzman çavuş olarak görev yapan Doğan, üç ay önce Dilara Erensayım ile nişanlanmıştı ve seneye düğün yapacaklardı. Üç çocuklu ailenin en küçük çocuğu olan Doğan için bugün köyü Berçinçatak'ta cenaze töreni düzenlendi. Berçinçatak Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine şehidin annesi Şerife Doğan, babası Eyüp Doğan, iki abisi, nişanlısı Dilara Erensayım ve aile yakınlarının yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanvekili Levent Gök, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından top arabasına bindirilerek son yolculuğa uğurlandı. - ANKARA

Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Onur Doğan son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Onur Doğan son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Onur Doğan son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Onur Doğan son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Onur Doğan son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Onur Doğan son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Onur Doğan son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Onur Doğan son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Onur Doğan son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Onur Doğan son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Onur Doğan son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Onur Doğan son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Onur Doğan son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Onur Doğan son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Onur Doğan son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Onur Doğan son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Onur Doğan son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Onur Doğan son yolculuğuna uğurlandı
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Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Onur Doğan son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Onur Doğan son yolculuğuna uğurlandı Şehit Uzman Çavuş Onur Doğan son yolculuğuna uğurlandı Şehit Uzman Çavuş Onur Doğan son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Onur Doğan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Onur Doğan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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