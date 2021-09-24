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Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

24.09.2021 12:53
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin daha Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin daha Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Atak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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