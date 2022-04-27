PENDİK'TE SERVİS MİNİBÜSÜNDEN İNİP ÇOCUKLARI DÖVDÜLER İDDİASI - Son Dakika
Üye Girişi

PENDİK'TE SERVİS MİNİBÜSÜNDEN İNİP ÇOCUKLARI DÖVDÜLER İDDİASI

27.04.2022 12:54

PENDİK'te okuldan çıkan ortaokul öğrencileri, iddiaya göre yanlarında duran servisten inen 2 kadın ile çocukların saldırısına uğradı.

PENDİK'te okuldan çıkan ortaokul öğrencileri, iddiaya göre yanlarında duran servisten inen 2 kadın ile çocukların saldırısına uğradı. Çocuklara, Neden bakıyorsunuz şeklinde tepki gösterdikten sonra döven bu kişiler olay yerinden ayrılırken, dayak yiyen çocuklar babası ile polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Ders bittikten sonra okuldan çıkan ortaokul öğrencileri Talha Turgut (14) ve kız kardeşi, havanın sıcak olması nedeniyle bir gölgelikte dinlenmek için oturdu. O sırada bir servis minibüsü aynı yerde yolcu indirmek için durdu. İddiaya göre; servisten inen kadın ve çocuklar, Talha ve kardeşinin oturduğu yere doğru bakarak "Ne bakıyorsun bize" dedi. Talha Turgut, "Ben size bakmıyorum. Gidin buradan" diye karşılık verdi. O sırada Talha'nın boğazı tutan kadın, Talha'yı yere yatırdı. Yerden kalkmaması için boğazına bastırmaya devam ederken, kadının oğlu Talha'nın bacağını ısırdı. O sırada kadının kızı da Talha'nın gözüne tekme attı. Daha sonrasında küfürler savurarak Talha'nın kız kardeşini saçlarından tutup yerlerde sürükledi.

KADIN ÇOCUĞUMU BOĞAZLAMIŞ, YANINDAKİ ÇOCUK ISIRMIŞ

Çocukların geç kalması üzerine tedirgin olduğunu dile getiren baba Seyfullah Turgut, Hanım bana 'Kızın bugün ek dersi var. Abisi de onu bekliyor' dedi. Meğer çocuklar okuldan çıkmış. Hava sıcak olduğu için bir gölgeye sığınmışlar. 'Burada oturup biraz dinlenelim sonra devam ederiz' demişler. Kız kardeşiyle otururken 2 kadın, bir de yanlarında 1 kız, 1 erkek çocuğu oradan geçerken 'Niye bakıyorsun' demiş. Benim çocuk da ona 'Git' demiş. Çocuk bunun üzerine gelmiş ve bizim çocuğa saldırmış. Sonra Talha elini kaldırdığında diğer çocuğun annesi üzerine yürüyüp boğazlayıp yere indirmiş. Kadının erkek olan çocuğu Talha'nın bacağını ısırmış. Kız olan çocuğu ise Talha'nın gözüne tekme atmış. Talha canı çok acıyıp bağırdığında ise etraftaki insanlardan da yardıma gelen olmamış dedi.

Eve gelen çocuklarını gördüğünde şok olduğunu belirten Seyfullah Turgut, Polise haber verdik. Onlar geldi olay yerine. Bize darp raporu almamız gerektiğini söyledi. Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittik. Oradan darp raporu aldık. Sonra Çınardere Çocuk Büro Amirliği'ne geldik. Orada da kızıma darp raporu almadığımız için bizi hastaneye gönderdi. Pendik Devlet Hastanesi'nden kızıma da rapor aldık. Sonra tekrar Çınardere Çocuk Büro Amirliği'ne geldik. Saat şu an 02.00. Biz daha yeni karakoldan çıktık, tekrar buraya geldik. Durum bu diye konuştu.

BİZ 8 KARDEŞİZ DİYE TEHDİT ETTİLER

Olayın mağduru Talha Turgut, Bugün saat 13.00 gibi kardeşimle okuldan gelirken hava çok sıcaktı. Şurada azıcık dinlenelim dedik. Zaten niyetliydim. Sonra biraz zaman geçti. Sağ tarafımızda bir servis durdu. Servisten 2 kadın ve 2 çocuk indi. Çocuk buradan yukarıya doğru çıkarken bize doğru baktı. Bana 'Ne bakıyorsun' dedi. Bende ona 'Gider misin' dedim. Sonra çocuk uzattı kavgayı, ben de onun üzerine gittim. Çocuk beni boğazımdan ittirdi. Ben de kendimi korumak için kolumu yüzüme doğru tuttum. Çocuk bana vurmaya başladı. Çocuğun annesi geldi. Boğazımdan tutup beni yere attı. Annesi beni yerde tutarken çocukla birlikte yumrukluyorlardı. Çocuk beni bacağımdan ısırdı. Bir kız çocuğu geldi. Gözüme tekme attı. Sonra kız kardeşime çok pis küfürler ettiler. Kardeşimin saçlarından tutup yerlerde sürüklediler. Kavgadan dolayı burada toplanıp, şu yola doğru gittiler. Sonra bizi '8 kardeşiz' diye tehdit ettiler ifadelerini kullandı.

Olayın ardından çocuklarına darp raporu alan Seyfullah Turgut, Pendik Çınardere Çocuk Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

PENDİK'TE SERVİS MİNİBÜSÜNDEN İNİP ÇOCUKLARI DÖVDÜLER İDDİASI
PENDİK'TE SERVİS MİNİBÜSÜNDEN İNİP ÇOCUKLARI DÖVDÜLER İDDİASI
PENDİK'TE SERVİS MİNİBÜSÜNDEN İNİP ÇOCUKLARI DÖVDÜLER İDDİASI
PENDİK'TE SERVİS MİNİBÜSÜNDEN İNİP ÇOCUKLARI DÖVDÜLER İDDİASI

YORUMLAR
500
Vladimir Putin'den 'Batılı istihbarat servislerinin Rus gazetecilere planladığı suikastları önledik' iddiası Vladimir Putin'den 'Batılı istihbarat servislerinin Rus gazetecilere planladığı suikastları önledik' iddiası Son dakika haberleri | Konya'da vinç ile işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı Son dakika haberleri | Konya'da vinç ile işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PENDİK'TE SERVİS MİNİBÜSÜNDEN İNİP ÇOCUKLARI DÖVDÜLER İDDİASI - Son Dakika


Son Dakika
13:22 Bülent Arınç'tan Kadir Gecesi vesilesiyle "adil yargılanma hakkı" ve "adalet" mesajları: Gezi davasını mı işaret etti?
13:14 Teknik Direktör Jorge Jesus Fenerbahçe hakkında konuştu: Görüştüm ama anlaşma yok
13:06 Canlı yayında "Burada bir hesap hatası yok mu?" sorusuna Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Bu bir matematiktir
12:59 Millet bahçesi tabelasındaki M harfini çalıp sattı, tutuklandı! 7 yıla kadar hapsi isteniyor!
12:48 Rusya'dan Batı'ya tehdit: Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerinin askeri üslerini vurabiliriz
12:40 Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Batı'nın gönderdiği silahları füzeyle vurduk
12:38 ''Ya bana katılın ya yolumdan çekilin'' diyen Kılıçdaroğlu: Çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır
12:22 Akşener "Kahrolsun istibdat" sloganıyla grup salonunu inletti: "Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!" sözleri alkışlarla karşılandı
12:21 Yem firmalarına yönelik soruşturma sona erdi! 4 şirkete toplam 159 milyon lira ceza kesildi
11:52 Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 13:40:47. #1.12#
SON DAKİKA: PENDİK'TE SERVİS MİNİBÜSÜNDEN İNİP ÇOCUKLARI DÖVDÜLER İDDİASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement