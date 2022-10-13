Pendik'te terk edilen bebeğin annesine 5 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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Pendik'te terk edilen bebeğin annesine 5 ay hapis cezası verildi

13.10.2022 15:20
Pendik'te terk edilen bebeğin annesine 5 ay hapis cezası verildi

İstanbul Pendik'te terk edilmiş halde bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin annesi Ebru S'ye "terk" suçundan 5 ay hapis cezası verildi.

İstanbul Pendik'te terk edilmiş halde bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin annesi Ebru S'ye "terk" suçundan 5 ay hapis cezası verildi.

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Ebru S. katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık, bebeğinin 30 Eylül'de vefat ettiğini, cenazesine katıldığını ve işlemlerinin hepsini kendisinin yaptığını ifade etti.

Mahkeme duruşmayı karara bağlamadan önce sanığa son sözünü sordu.

Sanık Ebru S, "Ben Ebrar'ı bıraktıktan sonra elimden geldiğince yanında olmaya çalıştım. Elimden geleni yaptım." şeklinde savunma yaptı.

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın "terk" suçundan 5 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanık Ebru S'nin daha önce herhangi bir suç kaydının bulunmaması nedeniyle hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Olayın geçmişi

Pendik'te 29 Mart'ta boş arazide terk edilmiş bebek olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Olay yerine giden sağlık ekibinin içinde yer alan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebek, ambulansla Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine kaldırılmıştı.

Nisa bebek, 30 Mart'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bakımevine gönderilmesinin ardından 31 Mart'ta solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle hastaneye tekrar kaldırılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Ebru S'nin "terk" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

YORUMLAR
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Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden vicdansız anneye 5 ay hapis cezası verildi! Asıl acı haber ise mahkemede verildi Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden vicdansız anneye 5 ay hapis cezası verildi! Asıl acı haber ise mahkemede verildi Son dakika 3. sayfa: Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden annenin yargılandığı davada karar Son dakika 3. sayfa: Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden annenin yargılandığı davada karar
Kaynak: AA

Asliye Ceza Mahkemesi, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te terk edilen bebeğin annesine 5 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Pendik'te terk edilen bebeğin annesine 5 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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