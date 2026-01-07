Perinçek: Venezuela Türkiye'nin Ön Cephesi

(ANKARA)- Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Venezuela bizim ön cephemiz. Venezuela devleti ve Venezuela milleti şu anda Türkiye için de savaşıyor. Türkiye için de direniyor. Oradaki direnç Türkiye'nin direncine uluslararası okyanus ötesinden bir katkıdır. Türkiye'nin savunması Venezuela'dan, Filistin'den başlıyor" dedi. Perinçek, uluslararası alanda "Türkiye, Rusya, İran, Çin ittifakı"; Türkiye'de, " AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Kılıçdaroğlu'nun önderlik ettiği Cumhuriyet Halk Partisi ve Vatan Partisi'nden oluşacak bir 'Üreticilerin Milli Hükümeti'" kurulmasını önerdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin genel merkezinde Merkez Karar Kurulu toplantısı öncesinde gündemdeki konulara ilişkin açıklama yaptı. ABD'nin Venezuela'da başarılı olmadığını, Bolivarcı Venezuela'nın hala direndiğini söyleyen Perinçek, "Vatan Partisi olarak Bolivarcı Parti'yle olan ilişkilerimiz devam etmekte ve biz oradaki yoldaşlarımızın, arkadaşlarımızın Venezuela Devleti yöneticilerinin ve Bolivarcı Parti yöneticilerinin dimdik ayakta olduklarını ve kendi ülkelerini her türlü yıkımdan korumak ve kurtarmak kararında olduklarını bu konudaki kararlılıklarını bizzat öğrenmiş bulunuyoruz" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin hem ekonomik ve toplumsal olarak hem de uluslararası ilişkiler bakımından "bir duvara dayandığını" söyleyen Perinçek, "Amerika Grönland'ı işgal edeceğini söylüyor Trump'ın ağzından. Grönland kim? NATO ülkesi olan Danimarka'nın toprağı. Danimarka'nın toprağını yani NATO ülkesini Amerika hedef alıyor. Hani Amerika NATO'yla birlikte kendi ülkelerini savunuyordu. Bir savunma paktıydı. Şu anda Amerika NATO ülkeleri için bile bir tehdittir" dedi.

"Türkiye'nin savunması Venezuela'dan başlıyor"

2030 yılında ABD'nin ekonomik olarak Çin ve Hindistan'ın gerisine düşeceğini savunan Perinçek, şunları ifade etti:

"Eski Amerika yok. Öyle dünyayı hizaya getirecek bir ekonomi, dünyayı hizaya getirecek bir silahlı güç yok. Karşısında büyük silahlı güçler var. Çin Halk Cumhuriyeti'nin silahlı gücü, Rusya'nın silahlı gücü, İran'ın silahlı gücü, Türkiye'nin silahlı gücü ve diğer ülkelerin silahlı güçleri Amerika'nın karşısındaki silahlı duvarı da belirlemektedir. İşte bu koşullarda Amerika bir sınava giriyor ve bu sınav Hitler'in İkinci Dünya Savaşı sonundaki sınavıdır. Hitler'in çizmesini giydi Hitler'in kanlı yoluna girdi ve Hitler'in kanlı bile değil Hitler'in sonunu paylaşacak. Hitler'in tozu kalmadı. Trump'ın da tozunun kalmayacağı bir sürece girmiş bulunuyoruz.

Türkiye'de bir kara propaganda var. Amerika'nın o medyadaki aletleri seferber oldular. Düğmelerine basıldı, harekete geçtiler. Efendim Venezuela'dan bize ne? Venezuela uzak. Venezuela bize uzak değil. Venezuela bizim ön cephemiz. Venezuela devleti ve Venezuela milleti şu anda Türkiye için de savaşıyor. Türkiye için de direniyor. Oradaki direnç Türkiye'nin direncine uluslararası okyanus ötesinden bir katkıdır. Türkiye'nin savunması Venezuela'dan başlıyor. Türkiye'nin savunması Filistin'den başlıyor. Kahraman Gazze halkı, kahraman Filistin devleti ve halkı aynı zamanda Türkiye için direnmektedir.

Türkiye'nin savunması kendi vatanını bütünleştirmek, devletini bütünleştirmek mücadelesi içinde olan Suriye'den başlıyor. Suriye'de bizim için Amerika ve İsrail'i direnmektedir. Türkiye'nin savunması İran'dan başlıyor. İran bizim sırtımızı dayadığımız dağ komşumuz binlerce yıllık kader ortağımız kanlarımız birbirine karışmış. İran'ın kanıyla Türkiye'nin kanı birbirine karışmış. Kültürlerimiz birbirine karışmış. Dillerimiz birbirine karışmış. Umutlarımız, özlemlerimiz aynı. Dolayısıyla İran'ın direnişi aynı zamanda Türkiye'nin direnişidir. İran'da Amerika'nın birtakım turuncu kalkışmalar örgütlediğini görüyoruz. PJAK gibi birtakım hain bölücü örgütleri kullanıyor. MOSAD olsun, CIA olsun. İran'da bir takım hareketler kışkırtmaktadır. Fakat bizim doğu duvarımız sağlam sırtımızı dayadığımız İran dağları sağlam, İran'ın direnişi aynı zamanda bizim direnişimizdir.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tayvan Boğazı'nda tuttuğu nöbet Amerika'nın emperyalizmine karşı Türkiye nöbetidir aynı zamanda. Dolayısıyla dünyanın her yerinde nerede bir Amerika saldırganlığı varsa nerede bir İsrail tehdidi varsa orada Türkiye'nin güvenliği vardır, Türkiye'nin savunması vardır. Türkiye'nin savunması ta Venezuela'dan ta Tayvan Boğazı'na kadar okyanuslar ötesinde oralardan başlamaktadır. Dolayısıyla Türkiye bir ön cephe ülkesidir ve oralardaki savunma bizim uzağımızda değildir. Bizi ilgilendirmiyor gibi düşünceler Amerika'nın Türkiye'deki propagandasıdır, başka bir şey değildir.

Venezuela direndiği için şimdi Türkiye daha güvenlidir. Sağlam durduğu için Çin Halk Cumhuriyeti Tayvan Boğazı'nda Türkiye daha güvenli bir ülkedir. Filistin savaştığı için teslim olmadığı için bir avuçluk toprağı koca Amerikan emperyalizmi güya koca ve İsrail Siyonizmi ele geçiremedi.

Filistin direniyor. O direniş aynı zamanda Türkiye'nin direnişidir. Bu koşullarda Amerika'nın propaganda aygıtları Türkiye'de bir propagandaya başladılar. Bir kara propagandaya efendim Trump ne güzel Türkiye'ye gülüyor. Türkiye'ye gülücükler yağdırıyor. Güzellemeler yapılıyor Trump için. 'Trump görmediniz mi? Bizimkileri ta Beyaz Sarayı'nın kapısına kadar yolcu etti', görmediniz mi Trump'ı Cumhurbaşkanımızın koltuğunu bile düzeltti', 'Cumhurbaşkanımız Trump'la telefon muhabbetleri yapıyor', 'Trump Cumhurbaşkanımızı sayın Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor, çok beğeniyor' propagandalar bunlar. Daha daha neler? Propagandalar bunlar. Bunlar Trump'a maske takan Trump'a Türkiye dostu maskesi takan Trump'a Tayyip Erdoğan dostu maskesi takan kara propagandadır."

"Türkiye Hükümeti'nin, Türkiye, Rusya, İran, Çin ittifakı konusunda adımlar atması Türkiye'nin geleceği bakımdan çok önemlidir"

ABD'li akademisyen Michael Rubin'in yazdığı "Maduro'nun geçmişi Erdoğan'ın geleceği mi" başlıklı yazıya değinen Perinçek, Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının bir benzerinin 15 Temmuz'da denendiğini ancak halk direnişi ile ABD'nin bu planının boşa çıkartıldığını belirterek şunları söyledi:

"Onun için Türkiye olarak bu tehditlere karşı hazırız. ve Türkiye'nin müdafasının savunmasının bugün Venezuela'dan, İran'dan başladığını görüyoruz. Tayvan Boğazı'ndan başladığını Ukrayna cephesinden Rusya'nın NATO'ya karşı mücadelesinden o cephelerden Türkiye'nin savunmasının başladığını görüyoruz. Türkiye'nin çok önemli bir ittifak birikimi de vardır. Türkiye, Rusya, İran, Çin ittifakı artık Türkiye'nin önündeki gündemdir. Vatan Partisi bunu 40 yıldır savunuyor ama artık Türkiye Devleti'nin politikasına dönüşmektedir. ve bu aynı zamanda Türkiye, Rusya, İran, Çin ittifakı aynı zamanda bölgesel bir savaşı önleyecek ve dünya savaşına evrilecek gelişmeleri durduracak, önleyecek çözümdür Türkiye, Rusya, İran, Çin ittifakı. O nedenle Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki Türkiye Hükümeti'nin Türkiye Rusya İran Çin ittifakı konusunda derhal acil yakıcı girişimlerde bulunması, adımlar atması Türkiye'nin geleceği bakımdan çok önemlidir. Aldatmalara hayır diyoruz. Türkiye hükümeti aldatılamaz. Türkiye hükümeti Trump'un gülücükleriyle Trump'un okşamalarıyla aldatılacak bir hükümet değildir. Türk milleti var, uyanık. Türk milleti Amerikan emperyalizminin ve İsrail'in ülkemize düşmanlıklarını net bir şekilde görüyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti, silahlı gücü, polisi büyük bir kuvvettir. Müttefik potansiyelimizi de Türkiye, Rusya, İran, Çin ittifakı olarak seferber edeceğiz, harekete geçireceğiz ve Amerikan emperyalizminin karşısındaki Türkiye duvarını da o Trump'lara göstereceğiz.

"AK Parti, MHP, Kılıçdaroğlu'nun önderlik ettiği CHP ve Vatan Partisi'nden oluşacak bir Üreticilerin Milli Hükümeti"

Önümüzde bu Türkiye'mizin milli direnişini, milli güvenliğini, milli bağımsızlık kararlılığını, milli egemenlik, devlet egemenliği kararlılığını göstermek için bütün Türkiye'yi birleştirecek bir 'Üreticilerin Milli Hükümeti' zorunludur. Zorlukların üzerinden 'Üreticilerin Milli Hükümeti' ile Türk devletini, Türk milletini sarsılmaz bir şekilde birleştirerek üstesinden geliriz. Bu anlamda AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Kılıçdaroğlu'nun önderlik ettiği Cumhuriyet Halk Partisi ve Vatan Partisi'nden oluşacak bir 'Üreticilerin Milli Hükümeti' Türkiye'nin önündeki zorlukların üstesinden gelecek iktidar çözümüdür. Bu da Türkiye'nin gündemine girmiştir. Vatan Partisi vatan için üretim devrimi için bağımsızlık için, egemenlik için, toprak bütünlüğümüz için ve PKK'nın silah bırakması, PKK'nın kendini feshetmesi, Türkiye Cumhuriyeti devletiyle bütünleşmesi, Türk milletiyle bütünleşmesi sürecinde de Vatan Partisi görevlerini yapmaktadır ve görevlerini yapmaya devam edecektir."