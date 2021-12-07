Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları devam ediyor.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin kazı çalışmaları yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Dağtekin, Perre Antik Kenti'nde toprak altında kalan tarihi yeniden gün yüzüne çıkardıklarını söyledi.

Kentin öneminden bahseden Dağtekin, "Perre Antik Kenti'nin geçmişi ilk çağlarda konsüle üye gönderecek kadar eski bir kent. Burada ekiplerimiz ile kazı çalışmaları devam etmekte ve çok güzel işlere imza attılar şu ortaya çıkarılan meydan Roma Çeşme'nin meydanı yani burada kim bilir kimler yaşadı, nasıl bir kentti. Ben burada kendimi Efes'te sandım. Valimiz, İl Özel İdaremiz ve Turizm Bakanlığımız buradaki tarihin gün yüzüne çıkması için destek veriyor. Bizde iktidar olarak elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.