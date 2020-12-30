Petrol ithalatı ekimde yüzde 18,4 azaldı - Son Dakika

Petrol ithalatı ekimde yüzde 18,4 azaldı

30.12.2020 11:17
Petrol ithalatı ekimde yüzde 18,4 azaldı, System.String[]

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,4 azalarak 3 milyon 436 bin 900 ton oldu.

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,4 azalarak 3 milyon 436 bin 900 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 22,5 azalışla 2 milyon 328 bin 557 ton olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 929 bin 798 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 456 bin 634 tonla Norveç ve 30 bin 744 tonla Rusya izledi.

Söz konusu dönemde, motorin ithalatı ise yüzde 10,5 düşüşle 900 bin 989 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,4 azalarak 3 milyon 436 bin 900 ton oldu. Bu dönemde, ham petrol ithalatındaki düşüş toplam ithalatın gerilemesini sağladı.

Ekimde benzin satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 212 bin 448 ton olurken, motorin satışları da yüzde 2,5 artışla 2 milyon 411 bin 680 tona yükseldi. Toplam petrol ürünleri satışları ise ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artışla 2 milyon 734 bin 585 tona ulaştı.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 33,9 azaldı

Havacılık yakıtları ihracatı ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 66 azalarak 188 bin 821 tona geriledi. Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlar ve havacılık sektörünün durma noktasına gelmesi, havacılık yakıtları ihracatının düşmesine neden oldu.

Denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 3,1 artışla 103 bin 341 ton olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde 15,7 azalışla 254 bin 706 tona düşerken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 41 azalarak 191 bin 127 tona geriledi.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yaklaşık yüzde 33,9 azalışla 911 bin 348 tona düştü.

Petrol ürünleri üretiminde yüzde 9,8 düşüş

Motorin türleri üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artışla 1 milyon 432 bin 264 tona yükselirken, benzin türleri üretimi yüzde 8,8 azalarak 420 bin 594 ton oldu.

Havacılık yakıtları üretimi yüzde 73,1 düşüşle 150 bin 92 ton, denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 10,8 azalışla 74 bin 996 ton olarak belirlendi.

Diğer yakıt türleriyle birlikte, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 9,8 azalarak 2 milyon 923 bin 909 tona geriledi.

Havacılık, Motorin, Türkiye, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Petrol ithalatı ekimde yüzde 18,4 azaldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Tarihi yenilgi sonrası Antalyaspor'da kritik gelişme! Ersun Yanal istifa mı edecek? 2020 yılında Türkiye'de en çok habere konu olan iş insanı Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan oldu Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu Yılbaşı öncesi yapılan sahte alkol operasyonunda dikkat çeken not: Bunlar zehirli dikkat Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Aşk söylentileri doğru çıktı! Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük aşkının çektiği fotoğrafı paylaştı Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı
Elektrikli scooter'larla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık iki kişi binen ceza ödeyecek Elektrikli scooter'larla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık iki kişi binen ceza ödeyecek         
11:55
Aylin Sözer'i katleden cani, cinayetin kan donduran detaylarını anlattı: Bıçağı boğazına saplayıp evi ateşe verdim Aylin Sözer'i katleden cani, cinayetin kan donduran detaylarını anlattı: Bıçağı boğazına saplayıp evi ateşe verdim         
11:26
Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanacak bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanacak bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu         
11:21
Galatasaray, Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başladı Galatasaray, Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başladı         
11:00
Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti         
10:20
Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı         
10:09
İşçisine hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç İşçisine hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:55
2 kişi 2 kişi "Apo'nun askeriyim" diyerek terör propagandası yapıp vatandaşı tehdit etmiş: 10 tane çakalı öldürdü seni de öldürür         
09:40
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın: Kapıyı açan polis 6'sı çocuk 7 kişiyle karşılaştı Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın: Kapıyı açan polis 6'sı çocuk 7 kişiyle karşılaştı         
09:26
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi         
08:21
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 12:02:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Petrol ithalatı ekimde yüzde 18,4 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei