Petrol ve Doğal Gazda Üretim Artışı

07.01.2026 12:01
Türkiye, 2025'te yerli petrol üretimini %26, doğal gazı ise %39 artırarak enerji bağımlılığını azaltacak.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024'te yıllık 38 milyon varil olan yurt içi petrol üretiminin 2025 yılında yüzde 26 artış ile 47,9 milyon varile, doğal gazda ise 2024'te yıllık 2,3 milyar metreküplük Türkiye geneli üretimin 2025'te yüzde 39 artarak 3,2 milyar metreküpe çıktığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, enerjide dışa bağımlılığı azaltma noktasında yerli petrol ve doğal gaz üretimi büyük önem taşıyor. Özellikle Gabar'daki petrol ve Karadeniz'deki doğal gaz üretimi, Türkiye'nin enerji faturasının azaltılmasına katkı sağlıyor. Bu sahaların yanı sıra yeni keşiflerin de devreye girmesiyle petrol ve doğal gaz üretimi giderek artıyor.

135 BİN VARİLLİK REKOR

2025 yılında yurt içindeki toplam petrol üretimi 47,9 milyon varil olarak gerçekleşti. 2024'te 38 milyon varil olan yurt için petrol üretiminin yüzde 26'lık artışı dikkat çekti. Günlük ham petrol üretimi 135 bin 671 varil ile 25 Nisan 2025'te yıllık bazda rekor seviyeye ulaştı.

10,2 MİLYON METREKÜP İLE ZİRVE

Doğal gazda ise 2024 yılında yıllık 2,3 milyar metreküp olan toplam yurt içi üretim, 2025'te 3,2 milyar metreküpe çıktı. Doğal gazdaki yıllık artış, yüzde 39 olarak kayıtlara geçti. 21 Nisan 2025'te Türkiye geneli günlük doğal gaz üretimi, 10,2 milyon metreküp ile zirve yaptı.

BAKAN BAYRAKTAR: DOĞAL GAZ ÜRETİMİNİ İKİ KATINA ÇIKARACAĞIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğal gaz üretimindeki artışa ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerjisinin üçte ikisini ithal ettiğini ve ülke olarak her yıl 60-70 milyar dolar enerji faturası ödediklerini belirterek, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için yerli üretimin önemine dikkat çekti.

2025 yılında yerli petrol ve doğal gaz üretiminde önemli bir hamle yaptıklarını ifade eden Bayraktar, "Bu yıl ile birlikte arama ve üretim faaliyetlerimize hız vereceğiz. Karadeniz'deki doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracağız. Diyarbakır'da gerçekleştireceğimiz yatay sondaj yönteminin Türkiye petrolcülüğünde oyun değiştirici etkisi olacak. Hem denizlerde hem de kara alanlarından sondaj faaliyetlerimiz artacak. İnşallah 2026 daha büyük keşiflere gideceğimiz bir yıl olacak" dedi.

Kaynak: DHA

