PFDK'dan Mario Balotelli'ye 2 maç ceza - Son Dakika
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PFDK'dan Mario Balotelli'ye 2 maç ceza

21.04.2022 21:35
PFDK'dan Mario Balotelli'ye 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Mario Balotelli'ye 2 maç ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Mario Balotelli'ye 2 maç ceza verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- Gaziantep Futbol Kulübü sporcusu Doğan Erdoğan'ın, 17.04.2022 tarihinde oynanan Konyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

2- Trabzonspor'un, 15.04.2022 tarihinde oynanan Trabzonspor - Karagümrük Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 25.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor'un, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Adana Demirspor sporcusu Mario Balotelli'nin, 17.04.2022 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

4- GZT Giresunspor Kulübü'nün, 17.04.2022 tarihinde oynanan GZT Giresunspor- Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5- Fenerbahçe'nin, 16.04.2022 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Göztepe Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

6- Kocaelispor Kulübü'nün, 16.04.2022 tarihinde oynanan Kocaelispor- Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU MARATON ALT TRİBÜNÜ 101, 102, 103, 124-B, 125 ve 126 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- Boluspor Kulübü'nün, 16.04.2022 tarihinde oynanan Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN B ve C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Boluspor Kulübü'nün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8- Bursaspor Kulübü'nün, 15.04.2022 tarihinde oynanan İstanbulspor -Bursaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü sporcusu Mert Yılmaz'ın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 resmi müsabakadan men ve 8.600.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü antrenörü Mustafa Er'in, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü antrenörü Mustafa Er'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü antrenörü Mustafa Er hakkında, tedbire uymama eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü antrenörü Hayati Köse'nin, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü antrenörü Hayati Köse'nin, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 8.600.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü antrenörü Hayati Köse hakkında, tedbire uymama eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü kaleci antrenörü Murat Alkan'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

(İHA)

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Mario Balotelli PFDK'ya sevk edildi Mario Balotelli PFDK'ya sevk edildi

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: PFDK'dan Mario Balotelli'ye 2 maç ceza - Son Dakika
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