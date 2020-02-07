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PFDK sevkleri

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu 13 Süper Lig kulübünü, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'na aykırı hareketleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu 13 Süper Lig kulübünü, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'na aykırı hareketleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'den Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fraport-TAV Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK, Göztepe, Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor, TFF 1. Lig'den Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Ekol Göz Menemenspor ve İstanbulspor, TFF 2. Lig'den Manisa Futbol Kulübü, Pissero Kahramanmaraşspor ve Yılport Samsunspor ile TFF 3. Lig'den Bayrampaşaspor'un, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'na aykırı hareketleri nedeniyle disipline sevk edildiği bildirildi.

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan, Gaziantep FK'li Muğdat Çelik, İstanbulsporlu Muhammed Enes Durmuş ve Nazilli Belediyesporlu Fatih Gül ile futbolcu menajerleri Aras Şener, Batur Altıparmak, Cem Karğın, Cemal Taşlı, Erol Sökmen, Güney Adatepe, Haluk Canatar, Necdet Ergezen, Mehmet Ali Çalışkan, Merdan Geyik, Orhun Pouralizadeh ve Serkan Karaduman'ın da aynı gerekçeyle PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

Hukuk Müşavirliğinin ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçlardaki disiplin ihlalleri gerekçesiyle, Galatasaray, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve GMG Kırklarelispor kulüpleri ile Demir Grup Sivassporlu oyuncu Isaac Cofie'yi de disipline sevk ettiği kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:22 Kaynak: AA
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