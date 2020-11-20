Almanya, (DHA) Avrupa Birliği'nin Pfizer/BioNTech ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı.

Dünyanın umut bağladığı Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech ile ABD'li Pfizer'in ortak geliştirdiği aşı adayı BNT162b1 ile ilgili yeni gelişme yaşandı. AB'nin koronavirüs aşısı üreten firma ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı. İki doz halinde uygulanan aşının maliyeti Avrupa ülkelerinde yaklaşık 31 euroya (280 TL) denk geliyor.

YÜZDE 95 ETKİLİ OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklanmıştı. Pfizer tarafından yapılan açıklamada, aşı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) gelecek cuma günü acil kullanım onayı için başvuru yapılacağı belirtilmişti.