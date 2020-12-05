Pfizer CEO'su: Aşıdan sonra virüsün bulaştırıp bulamayacağından emin değiliz - Son Dakika

Pfizer CEO'su: Aşıdan sonra virüsün bulaştırıp bulamayacağından emin değiliz

05.12.2020 15:48
Pfizer CEO'su: Aşıdan sonra virüsün bulaştırıp bulamayacağından emin değiliz, System.String[]

Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin başında olduğu BioNTech firmasının, Kovid-19 aşısının ortağı ABD'li Pfizer şirketinin CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla, aşının koronavirüsün bulaşmasını engelleyip engellemediğinden "emin olmadığını" söyledi.

Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin başında olduğu BioNTech firmasının, Kovid-19 aşısının ortağı ABD'li Pfizer şirketinin CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla, aşının koronavirüsün bulaşmasını engelleyip engellemediğinden "emin olmadığını" söyledi.

Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı hakkında açıklama yapan ABD'li Pfizer şirketinin CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla'dan aşıya ilişkin açıklama geldi. Bourla, ABD medyasına verdiği röpörtaj sırasında "Korumam olmasına rağmen, yine de başkalarına iletebilir miyim?" şeklinde yöneltilen soruya "Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmaması konusu incelenmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Şu anda bildiklerimizle bundan emin değiliz" yanıtını verdi. Kasım ayında Pfizer, aşı adayının COVID-19'u önlemede yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) acil kullanım izni için başvuruda bulunduğunu duyurmuştu.

ÜRETİM 50 MİLYON DOZA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in corona virüsü aşısından moral bozan bir haber geldi. Aşının üretiminde kullanılan hammaddenin ilk grubunda sorun yaşanması nedeniyle, bu yıl için koyulan 100 milyon hedefi 50 milyon doza düşürüldüğü ifade edilmişti.


- Abd
Pfizer CEO'su: Aşıdan sonra virüsün bulaştırıp bulamayacağından emin değiliz

Amerika Birleşik Devletleri, Pfizer, Türk, CEO, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Pfizer CEO'su: Aşıdan sonra virüsün bulaştırıp bulamayacağından emin değiliz - Son Dakika Dünya


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