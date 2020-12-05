Pfizer CEO'su: Aşıdan sonra virüsün bulaştırıp bulamayacağından emin değiliz
05.12.2020 15:48
Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin başında olduğu BioNTech firmasının, Kovid-19 aşısının ortağı ABD'li Pfizer şirketinin CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla, aşının koronavirüsün bulaşmasını engelleyip engellemediğinden "emin olmadığını" söyledi.
– Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin başında olduğu BioNTech firmasının, Kovid-19 aşısının ortağı ABD'li Pfizer şirketinin CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla, aşının koronavirüsün bulaşmasını engelleyip engellemediğinden "emin olmadığını" söyledi.
Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı hakkında açıklama yapan ABD'li Pfizer şirketinin CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla'dan aşıya ilişkin açıklama geldi. Bourla, ABD medyasına verdiği röpörtaj sırasında "Korumam olmasına rağmen, yine de başkalarına iletebilir miyim?" şeklinde yöneltilen soruya "Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmaması konusu incelenmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Şu anda bildiklerimizle bundan emin değiliz" yanıtını verdi. Kasım ayında Pfizer, aşı adayının COVID-19'u önlemede yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) acil kullanım izni için başvuruda bulunduğunu duyurmuştu.
ÜRETİM 50 MİLYON DOZA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in corona virüsü aşısından moral bozan bir haber geldi. Aşının üretiminde kullanılan hammaddenin ilk grubunda sorun yaşanması nedeniyle, bu yıl için koyulan 100 milyon hedefi 50 milyon doza düşürüldüğü ifade edilmişti.
- Abd
Son Dakika Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Alanyaspor, bu sezon ilk kez yenildi Son Dakika! Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun "Takip ediliyorum" açıklamasına yanıt: Tamamen gündemi değiştirme çabası ve iftiradır Gözü dönen polis, yemekten geç dönen meslektaşına silah çekti Erdoğan ile Bilal Göregen'in montaj videosunu gerçek zanneden Seren Serengil alay konusu oldu Başkan Soyer'in danışmanının karıştığı kazanın bilançosu ağır oldu: 1 ölü, 1 yaralı Balkona çıkan vatandaş, parkta demirlere asılı halde cansız beden buldu 73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi