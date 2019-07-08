Son Dakika Haberleri: Picasso'nun eserleri İzmir'de sergilenecek
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Picasso'nun eserleri İzmir'de sergilenecek

1 saat önce

Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserleri İzmir'de sergilenecek.

Picasso'nun eserleri İzmir'de sergilenecek, System.String[]
Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserleri İzmir'de sergilenecek.
Arkas Sanat Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerdeki önemli kurumların yer aldığı "Picasso-Méditerranée Projesi" kapsamında düzenlenen sergiler serisinin Türkiye bölümüne Arkas Sanat Merkezi ev sahipliği yapacak.
Organizasyonun kapanış sergisi olma özelliği de taşıyan "Picasso & Gösteri Sanatı" isimli sergide, Picasso'nun gösteri dünyasını konu aldığı birçok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar aracılığıyla gösteri sanatlarının Picasso'nun sanatına olan etkisi mercek altına alınacak.
Picasso'nun sahne sanatlarına yönelik çalışmalarını kapsayan, küratöryel bir kurguyla oluşturulan sergide, ünlü ressamın sanat yaşamını etkileyen gösteri dünyasının kapıları da aralanmış olacak.
Paris Picasso Müzesi, Fondation Julio Gonzalez, Opera Garnier ve Brüksel'de yer alan Kontaxopoulos-Prokopchuk Koleksiyonu'ndan 83 eserin olduğu sergide, sanatçının yazarlar, şairler ve müzisyenler gibi pek çok sanatçıyla sürdürdüğü yakın bağları belgeleyen fotoğraflar da yer alacak.
Sergi, 18 Eylül 2019 - 05 Ocak 2020 arasında Arkas Sanat Merkezi'nde gezilebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:37 Kaynak: AA
Pablo Picasso, Türkiye, Akdeniz, İzmir, Güncel
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