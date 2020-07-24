Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki maç programı belli oldu

Basketbol Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunda D Grubu'nda mücadele edecek Pınar Karşıyaka'nın maç programı belli oldu.

Eleme maçlarıyla start alacak organizasyonda 13 Ekim'de başlayacak normal sezonda 4 grupta 32 takım mücadele edecek. Türk temsilcileri Galatasaray Doğa Sigorta A Grubu'nda, TOFAŞ B Grubu'nda, Darüşşafaka Tekfen ve Türk Telekom C Grubu'nda, Pınar Karşıyaka ise D Grubu'nda yer alacak.

Pınar Karşıyaka D Grubu'nda AEK (Yunanistan), Brose Bamberg (Almanya), Cholet (Fransa), Fortitudo Bologna (İtalya), Hapoel Holon (İsrail) ve Bilbao Basket'in (İspanya) yanı sıra elemelerden gelecek 1 ekiple daha mücadele edecek.

Pınar Karşıyaka'nın gruptaki maç programı şöyle:

13 Ekim: Hapoel Holon-Pınar Karşıyaka

20 Ekim: Pınar Karşıyaka-Elemeden gelecek ekip

28 Ekim: Brose Bamberg-Pınar Karşıyaka

4 Kasım: AEK-Pınar Karşıyaka

10 Kasım: Pınar Karşıyaka-Bilbao Basket

18 Kasım: Fortitudo Bologna-Pınar Karşıyaka

9 Aralık: Pınar Karşıyaka-Cholet

16 Aralık: Pınar Karşıyaka-Hapoel Holon

23 Aralık: Elemeden gelecek ekip-Pınar Karşıyaka

5 Ocak 2021: Pınar Karşıyaka-Brose Bamberg

12 Ocak 2021: Pınar Karşıyaka- AEK

20 Ocak 2021: Bilbao Basket-Pınar Karşıyaka

26 Ocak 2021: Pınar Karşıyaka-Fortitudo Bologna

2-3 Şubat 2021: Cholet-Pınar Karşıyaka