Pınar Karşıyaka, Semih Erden'e kavuştu
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Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi çok iddialı bir kadro kuran Pınar Karşıyaka, uzun süredir görüştüğü A Milli Takım'ın yıldız pivotu Semih Erden ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:15 Kaynak: DHA
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