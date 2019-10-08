Son Dakika Haberleri: Pınar karşıyaka tur için parkeye çıkıyor
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Pınar karşıyaka tur için parkeye çıkıyor

1 saat önce

BASKETBOL Süper Ligi'nde antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ilk 2 haftayı liderlik koltuğunda geçen Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Europe Cup'ın eleme turunda Boras Basket'i tur için ağırlayacak.

Pınar karşıyaka tur için parkeye çıkıyor, System.String[]

BASKETBOL Süper Ligi'nde antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ilk 2 haftayı liderlik koltuğunda geçen Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Europe Cup'ın eleme turunda Boras Basket'i tur için ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Bilet fiyatları tam 30, öğrenci 20 TL olarak belirlendi. Eşleşmede, İsveç'teki ilk maçı 77-70 kazanan Karşıyaka, her türlü galibiyet, beraberlik ve 7 sayının altında mağlubiyette adını gruplara yazdıracak. Kaf-Kaf, 22-23 Ekim'de başlaşacak grup aşamasına kaldığı takdirde E Grubu'nda Spirou Basket, Donar Groningen ve Basic-Fit Brussels'le eşleşecek. Bu sezon resmi maçlarda bileği bükülmeyen Karşıyaka'da Ufuk Sarıca, taraftarın desteğiyle daha büyük hedeflere ulaşmak için gruplara adlarını yazdıracaklarını söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:38 Kaynak: DHA
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