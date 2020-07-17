Pitbull 13 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı - Son Dakika

Pitbull 13 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı

Pitbull 13 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı Adana'da Pitbull cinsin köpeğin saldırısına uğrayan Yılmaz Akalın, 1 saatlik dehşet anlarını anlattı Akalın, 15 kişinin kendisini kurtarmak için mücadele ettiğini belirterek, "Beni orada bıraksalar yiyecekti" dedi Oğlunun "Beni köpek yiyor kurtarın"...

Pitbull 13 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı

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Adana'da Pitbull cinsin köpeğin saldırısına uğrayan Yılmaz Akalın, 1 saatlik dehşet anlarını anlattı

Akalın, 15 kişinin kendisini kurtarmak için mücadele ettiğini belirterek, "Beni orada bıraksalar yiyecekti" dedi

Oğlunun "Beni köpek yiyor kurtarın" diye bağırdığını anlatırken gözyaşı döken anne Gönül Akalın, bu köpeklerin toplatılmasını istedi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde hafta sonu Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki Yılmaz Akalın ölümden döndüğü dehşet anlarını anlattı. Akalın, 15 kişinin kendisini kurtarmak için mücadele ettiğini belirterek, "Beni orada bıraksalar yiyecekti" dedi.

Ağlıboğaz Mahallesi'nde cumartesi günü sahibi ile birlikte dolaşan Pitbull cinsi, beslenmesi ve satılması yasaklı köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki Yılmaz Akalın olayın şokunu hala üzerinde atamadı. Ayaklarında damarları kopan ve Adana'da gördüğü tedavi sonrası taburcu edilen Akalın, köpeğin kendisini yemek için adeta saldırdığını ifade etti.

Akalın o anları aktarırken 15 kişinin kendisini zor kurtardığını belirterek, "Biz yayladan geldik ailem ekmek almaya yollamıştı. Başka bir bakkala giderken köpek bana gelmeye başladı kaçmaya çalıştım duvardan atlayamadım beni içeri çekmeye çalıştı. Orada bir sürü mahalle sakini vardı, beni kurtarmaları için bağırdım. Babam geldi köpeğe vurdu öyle kurtuldum. Şu an köpek görmek istemiyorum ve görsem kaçarım sanırım. Zor kurtuldum. 15 kişi beni kurtarmak için mücadele etti. Köpekleri artık sevmiyorum. Beni orada bıraksalar yiyecekti" dedi.

"Beni köpek yiyor kurtarın" diye bağırıyordu

6 çocuk annesi Gönül Akalın o anları aktarırken gözyaşlarını tutamazken, köpeklerin toplatılmasını istedi. Akalın, "O anlar da oğlumu ekmeğe yollamıştım. Ekmek almaktan gelirken bizim haberimiz yoktu ve mahalle sakinleri yardımcı oluyormuş. Seslere çıktık ve oğlumu öyle bağırırken 'beni köpek yiyor kurtarın' diye bağırıyordu. Elimize ne gelirse attık. Köpeğin elinden oğlumu kurtarmaya çalıştık. 1 saate yakın uğraştık. Son anda babası midesine vurunca köpek bıraktı, kaçmaya başladık. 3 yaşındaki kızıma da saldırdı. Kendimizi eve zor attık. Damarları dışarıda idi. Onlar dikildi. Çok kötüydüm. Daha sonrasını hatırlamak bile istemiyorum. Bir anne olarak tek başımaydım, kimse yoktu, oğlumu da öyle görünce yıkıldım. Herkese sesleniyorum benim ciğerim yanıyor başkalarının yanmasın. Bu tarz köpekleri kaldırsınlar beslemesinler benim yüreğim yandı başka annelerin yüreği yanmasın" diye konuştu.

Küçük çocuğa saldıran köpek Kozan Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde gözetimde tutuluyor.

Pitbull, Adana, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:35 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pitbull 13 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı - Son Dakika
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