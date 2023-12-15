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Beylikdüzü'nde Pitbull Çocukları Yaraladı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Pitbull Çocukları Yaraladı

Beylikdüzü'nde bir evde beslenen pitbull cinsi köpek, iki çocuğa saldırarak yaraladı. Köpekten korkan vatandaşlar dışarı çıkamazken, köpeği besleyen kadın ile bina sakinleri arasında tartışma yaşandı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocuklar hastaneye kaldırıldıktan sonra köpek barınağa götürüldü.

Beylikdüzü\'nde Pitbull Çocukları Yaraladı
15.12.2023 - 10:44,
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Beylikdüzü'nde evde beslenen pitbull, iki çocuğa saldırarak yaraladı. Apartman bahçesinde gezinen köpekten korkan vatandaşlar dışarı adımını atamazken köpeği besleyen kadın ile bina sakinleri arasında yaşanan tartışma ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Dereağzı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre 12 yaşlarında 2 çocuğu ile yaşayan N.B. bir süredir evinde arkadaşının pitbull cinsi köpeğini besliyordu. N.B.'nin evde olmadığı sırada evde bulunan köpek, çocuklara saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran çocuklar panikle daire kapısını açarken köpek dışarı çıktı. Apartmanın bahçe kısmında bekleyen köpekten korkan çocuklar ve diğer bina sakinleri ise evlerinden dışarı çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler eve girmeden önce sokağa gelen N.B., köpeğin yanına giderek bağladı. Eve giren sağlık ekipleri çocukları ambulansa bindirerek hastaneye kaldırdı. Bir süre sonra apartman sakinleri ve N.B. arasında köpeği binada istememeleri sebebiyle tartışma yaşandı. Sokağa gelen Beylikdüzü Belediye ekipleri, köpeği ilaç ile sakinleştirdikten sonra araca bindirip barınağa götürdü. Bacaklarından yaralanan çocuklar S.G. ve U.G.'nin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Beylikdüzü, Güvenlik, Belediye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde Pitbull Çocukları Yaraladı - Son Dakika


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