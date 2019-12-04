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Piyanist Anjelika Akbar'dan arkeoloji müzesinde konser

6 saat önce

Piyanist Anjelika Akbar, dünyaca ünlü Rus ressam İvan Ayvazovski'nin İstanbul'u anlatan tablolarını müzik diline çevirdiği "Ayvazovski Rapsodisi"sini Mersin'de seslendirdi.

Piyanist Anjelika Akbar'dan arkeoloji müzesinde konser, System.String[]

Piyanist Anjelika Akbar, dünyaca ünlü Rus ressam İvan Ayvazovski'nin İstanbul'u anlatan tablolarını müzik diline çevirdiği "Ayvazovski Rapsodisi"sini Mersin'de seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Hava Yolları ve Akkuyu Nükleer AŞ'nin destekleriyle Mersin Arkeoloji Müzesi'nde "Türkiye Tabloları ile Ayvazovski Rapsodisi" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte sahne alan Akbar'ın piyanosuyla seslendirdiği eserlere, Rus sanatçılar da enstrümanlarıyla eşlik etti.

Konser sırasında Ayvazovski'nin, İstanbul'un insanlarını ve eşsiz manzaralarını yansıttığı tabloları da duvara yansıtıldı.

Vatandaşlar, konser dinletisinin ardından müzedeki eserleri inceleme fırsatı da buldu.

Anjelika Akbar, Piyanist, Mersin, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:52 Kaynak: AA
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