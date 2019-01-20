Piyano Çalmayı Okul Koridorlarında Öğrendi

Piyano çalmayı okul koridorlarında öğrendiİZMİR - İzmir'de yaşayan 12 yaşındaki Arda Ayhan piyano dalında uluslararası alanda elde ettiği başarılar ile İzmir'in ve ülkemizin gururu oldu.

Piyano çalmayı okul koridorlarında öğrendi



İZMİR - İzmir'de yaşayan 12 yaşındaki Arda Ayhan piyano dalında uluslararası alanda elde ettiği başarılar ile İzmir'in ve ülkemizin gururu oldu. Okul koridorunda bulunan piyanoyu arkadaşlarının çalmasından etkilenerek öğrenen Ayhan, ilerde Fazıl Say gibi başarılı olmak istediğini söyledi.

12 yaşındaki Arda Ayhan, 9 yaşındayken okulunun koridorlarında bulunan piyanoyu arkadaşlarının çalmasından etkilenerek çalmaya başladı. 3 yıl gibi kısa bir sürede uluslararası alanda düzenlenen yarışmalarda 3 ödül alan Ayhan, müzik yolcuğuna ailesinin ve öğretmenlerinin desteği ile devam ediyor. İtalya'da birincilik ve ikincilik ödülleri alan daha da sonra Belçika'da düzenlenen ve 26 ülkeden 50 katılımcının yarıştığı Cesar Frenck İnternational Piano Competition'a (Cesar Frenck Uluslararası Piyano Yarışması) katılan Ayhan, bu kez üçüncülük ödülüne layık görüldü.

"Şaşırdık"

Arda'nın piyano çaldığını öğretmeninden gelen telefonla öğrendiklerini söyleyen sınıf öğretmeni anne Özlem Ayhan

"Bir gün okuldaki öğretmeni aradı bizi. Arda'yı müzik gösterisine çıkaracağını söyledi. Biz de ilk başta koroda olacağını sandık. Fakat piyano çalacağını söyleyince eşim ve ben çok şaşırdık. Çünkü evimizde piyano yok. Ailemizde piyano çalan da yok. Çok şaşırdık. Daha sonra eşimle birlikte Arda'yı piyanosu olan bir yere götürdük. Orada piyano çalınca şaşırdık. Arda sabah kalktığı zaman yüzünü yıkamadan önce piyano çalmaya başlıyor. Bizler de elimizden geldiği kadar destek oluyoruz" diye konuştu. Piyano yolculuğuna aldığı özel derslerle devam eden genç yetenek, "Müzik hayatımın büyük bir parçası. Çalmak çok zevkli bir şey. İlerde Fazıl Say gibi birçok yerde çalmak isterim" dedi.

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