PKK'lı teröristler Hakkari'de işçilere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı - Son Dakika

PKK'lı teröristler Hakkari'de işçilere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı
04.11.2020 17:55
Hakkari'nin Derecik ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yol çalışması yapan iş makinesine yönelik saldırıda 1 işçi şehit oldu, 2 işçi yaralandı.
Hakkari'nin Derecik ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yol çalışması yapan iş makinesine yönelik saldırıda 1 işçi şehit oldu, 2 işçi yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Derecik ilçesinde Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
Saldırıda 1 işçi şehit oldu, 2 işçi ağır yaralandı.
Bölgede operasyon başlatıldı.
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