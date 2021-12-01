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PKK'ya darbe! Çukur eylemlerinin planlayıcıları öldürüldü - Son Dakika

PKK'ya darbe! Çukur eylemlerinin planlayıcıları öldürüldü

01.12.2021 12:39

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terörü bitirmeye yönelik adımları sürüyor. MİT ve TSK son olarak Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı, artık yurt içinde iyice etkisizleşen ve çareyi yurt dışına kaçmakta bulan terör örgütüne art arda darbe indirmeye devam ediyor. MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi.

NOKTA ATIŞLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Nokta atışıyla etkisiz hale getirilen Renas Ermeğan'ın, 2015'te Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde gerçekleştirilen çukur/barikat eylemlerinde, güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirlendi.

SURİYE- IRAK ARASINDA GİDİP GELİYORDU

Nevzat Durmuş'un da PKK/KCK'nın 2015'te Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlediği saldırının hazırlığı ve tamamlanmasında aktif olarak yer aldığı, örgütün Suriye-Irak arasındaki aktarım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağladığı öğrenildi.

Milli, Darbe, Irak, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PKK'ya darbe! Çukur eylemlerinin planlayıcıları öldürüldü - Son Dakika


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