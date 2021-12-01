Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı, artık yurt içinde iyice etkisizleşen ve çareyi yurt dışına kaçmakta bulan terör örgütüne art arda darbe indirmeye devam ediyor. MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi.
Nokta atışıyla etkisiz hale getirilen Renas Ermeğan'ın, 2015'te Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde gerçekleştirilen çukur/barikat eylemlerinde, güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirlendi.
Nevzat Durmuş'un da PKK/KCK'nın 2015'te Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlediği saldırının hazırlığı ve tamamlanmasında aktif olarak yer aldığı, örgütün Suriye-Irak arasındaki aktarım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağladığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › PKK'ya darbe! Çukur eylemlerinin planlayıcıları öldürüldü - Son Dakika