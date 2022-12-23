PKK/YPG'li teröristler, Suriye'nin Deyrizor ilinde 2 kadına tecavüz edip öldürdü - Son Dakika
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PKK/YPG'li teröristler, Suriye'nin Deyrizor ilinde 2 kadına tecavüz edip öldürdü

23.12.2022 16:10
PKK/YPG'li teröristler, Suriye'nin Deyrizor ilinde 2 kadına tecavüz edip öldürdü

Terör örgütü PKK/YPG mensupları, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Arap aşiretinden 2 kadına tecavüz ederek öldürdü.

Terör örgütü PKK/ YPG mensupları, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Arap aşiretinden 2 kadına tecavüz ederek öldürdü.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler, Deyrizor'un Sur köyünde Bakkara Aşireti'ne mensup 2 kadına tecavüz ederek öldürdü.

Bu olaydan sözde Deyrizor Askeri Meclisi sorumlusu elebaşı Ebu Havle ve beraberindeki teröristleri sorumlu tutan bölge halkı, terör örgütüne karşı gösteriler düzenleyerek tepki gösterdi.

Protestocular, Deyrizor'un Sur ve Hısan Kisre köylerinde örgüte ait yol kontrol noktalarını kaldırarak giriş ve çıkışları kapattı.

Çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü 2016'dan bu yana terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulunuyor.

Kaynak: AA
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Deyrizor, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK/YPG'li teröristler, Suriye'nin Deyrizor ilinde 2 kadına tecavüz edip öldürdü - Son Dakika

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