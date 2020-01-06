PKK/YPG'nin DEAŞ ile işbirliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel PKK/YPG'nin DEAŞ ile işbirliği - Son Dakika

PKK/YPG'nin DEAŞ ile işbirliği

6 saat önce

TERÖR örgütü PKK/YPG'nin, Suriye Haseke'deki El Hol kampında tutuklu bulunan DEAŞ mensuplarıyla kendi saflarına katılmaları karşılığında anlaştıkları, ayrıca DEAŞ militanlarının ailelerinden oluşan yaklaşık 650 kişiyi yüklü miktarda para karşılığı serbest bıraktığı öğrenildi.

PKK/YPG'nin DEAŞ ile işbirliği, System.String[]

TERÖR örgütü PKK/ YPG'nin, Suriye Haseke'deki El Hol kampında tutuklu bulunan DEAŞ mensuplarıyla kendi saflarına katılmaları karşılığında anlaştıkları, ayrıca DEAŞ militanlarının ailelerinden oluşan yaklaşık 650 kişiyi yüklü miktarda para karşılığı serbest bıraktığı öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; PKK/YPG terör örgütü güdümündeki Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Haseke'deki El Hol kampında tutuklu bulunan DEAŞ mensuplarıyla anlaştığı ortaya çıktı. Anlaşmayı kabul eden DEAŞ mensuplarının, 3 ay süreyle eğitime tabi tutulacağı, eğitimin ardından 3 yıl süreyle SDG bünyesinde faaliyet göstereceği, SDG saflarına katılmayı kabul eden DEAŞ'lıların ailelerinin eğitim süresince kampta tutulup daha sonra serbest bırakılacakları öğrenildi. Şırnak'ta 29 Aralık'ta teslim olan 4 PKK'lı teröristin ifadelerinde bu anlaşmayı belirttikleri, PKK/YPG'nin El Hol kampında bulunan ağırlıklı olarak Suriye Cezire bölgesinden olan DEAŞ militanlarının ailelerinden oluşan yaklaşık 650 kişiyi yüklü miktarda para karşılığı serbest bıraktığı bildirildi. Güvenlik kaynaklarınca bu durumun PKK/YPG'nin ağır kayıplar yaşadığı, etkisiz hale getirilen ve kaçarak teslim olan örgüt mensuplarının yerine eleman temin etmekte zorluk çektiğinin bir göstergesi olduğu ifade edildi.


Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Akşener, Libya'ya asker gönderme tezkeresine neden 'hayır' dediklerini açıkladı: Ucu açık, belirsiz bir tezkere
Irak'ta artan gerilim sonrası DEAŞ karşıtı koalisyon, ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor

Son Dakika Haberleri
19:13 Antalya alzheimer hastası yaşlı kadının evi tamamen yenilenecek - Son Dakika
19:13 Başakşehir'de 2 katlı binanın çatısı başka binanın çatısına uçtu - Son Dakika
19:13 TEM'DE KAZA: YOL YAKLAŞIK 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika
19:11 Köpekten korkup yola çıkan Rojin, otomobilin çarpmasıyla öldü - Son Dakika
19:05 BUDO'nun yarınki bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika
19:01 Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Son Dakika
18:45 İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 19:16:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: PKK/YPG'nin DEAŞ ile işbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]