PKK/YPG'ye Sivilleri Hedef Almama Çağrısı

Suriyeli Bağımsız Kürt Rabıtası, Halep'te Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yaşanan gelişmeler üzerine, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG'ye sivilleri hedef almama çağrısında bulundu.

Suriyeli Bağımsız Kürt Rabıtası tarafından yapılan yazılı açıklamada, devrik Esed rejiminin yıkılmasının ve Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasının, Suriye halkının uzun yıllara yayılan fedakarlıkları sayesinde mümkün olduğu vurgulandı.

Buna rağmen bazı bölgelerin halen yeni kurulan Suriye devletinin kontrolü dışında kaldığı belirtilen açıklamada, bu durumdan PKK/YPG'nin ve onun farklı isimler altında faaliyet gösteren uzantılarının sorumlu olduğu ifade edildi.

Söz konusu yapıların Suriyeli Kürtlerin ve Cezire bölgesi halkının davasını istismar ettiğine dikkat çekilen açıklamada, 10 Mart 2025'te imzalanan ve tüm askeri, güvenlik ve idari güçlerin Suriye devlet kurumlarına entegre edilmesini, silahın yalnızca devletin elinde bulunmasını öngören anlaşmanın, PKK/YPG tarafından uygulanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye sivilleri hedef almama çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, PKK/YPG'nin anlaşmanın Suriye'de güvenlik ve istikrarın desteklenmesini öngören maddesini ihlal ettiği, Süveyda'daki bazı silahlı gruplara ve sahil bölgesindeki devrik rejim unsurlarına destek verdiği belirtildi.

Son olarak Halep'te Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerindeki sivillerin rehin alınarak siyasi baskı unsuru olarak kullanıldığına işaret edilen açıklamada, "Suriyeli Kürt Bağımsızlar Birliği, SDG meselesinin Kürt davasıyla ilgisi olmadığını, bunun tamamen güvenlik ve askeri bir sorun olduğunu, sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasının uluslararası hukuka göre suç teşkil ettiğine vurgu yapıyor." denildi.

Açıklamada ayrıca Suriye hükümeti ve Suriye ordusuna da çağrı yapılarak, Halep'te yaşayan sivillerin can güvenliğinin ve onurunun korunması, devam eden askeri faaliyetler nedeniyle vatandaşların zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınması istendi.