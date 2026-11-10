Plan ve Bütçe Komisyonu\'nda Muhittin Böcek tartışması! Akın Gürlek\'ten milletvekiline sert yanıt

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki para iddiaları tartışmaya neden oldu. Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, iddia edilen para alışverişinin yaşandığı gün Böcek'in yanında olduğunu belirterek, “Böyle bir şey olmadı” dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise dosyadaki tutanakları işaret ederek Bakıroğlu'na yanıt verdi.

BAKIROĞLU: BÖYLE BİR ŞEY OLMADI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü sırada Muhittin Böcek hakkındaki para iddiaları gündeme geldi.

Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, Böcek'in para verdiği öne sürülen gün kendisinin de yanında bulunduğunu ifade ederek iddiaları reddetti. Bakıroğlu, “Böyle bir şey olmadı” sözleriyle itirazını dile getirdi.

GÜRLEK'TEN SERT YANIT: DOSYADAN HABERİNİZ YOK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakıroğlu'nun açıklamalarına dosyadaki beyanları hatırlatarak karşılık verdi. Muhittin Böcek'in dört kez etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını ve kendi isteğiyle geldiğini belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın vekil konuşuyor ama dosyadan haberi yok. Muhittin Böcek dört kere etkin pişmanlıktan yararlandı, kendi isteğiyle geldi. Genel merkeze parayı kime götürdüklerini, kimden aldıklarını...”

“TUTANAKLARINI VEREYİM”

Dosyada iddialara ilişkin kayıtların bulunduğunu söyleyen Gürlek, Bakıroğlu'na yönelik sözlerini şöyle sürdürdü:

“Size tutanaklarını vereyim. Bilmeden konuşuyorsunuz, dosyada hepsi kayıtlı. Bunlarla ilgili Meclis’e fezleke gönderildi.”

Muhittin Böcek hakkındaki iddialar üzerinden yaşanan karşılıklı açıklamalar, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerinde tartışmanın öne çıkan başlıklarından biri oldu.