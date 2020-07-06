Podolski sezonu kapattı

Defans oyuncusu Ersan Gülüm 'ün omurilik sakatlığı, Sinan Gümüş 'ün ise kasık adalesinde Grade 1 ödem tespit edildiği, deplasmandaki Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi. - ANTALYA

Antalyaspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Burhanettin Çalım, nezaretinde Memorial Antalya Hastanesi'nde, yapılan tetkiklerde Lukas Podolski'nin sağ uyluk arka adalesinde Grade 2C yırtık tespit edildiği ve 3-4 hafta oynayamayacağı belirtildi.

Frapor TAV Antalyaspor'un geçtiğimiz cumartesi günü sahasında oynadığı Medipol Başakşehir karşılaşmasının 70. dakikasında sakatlanarak, sahayı sedyeyle terk eden Lukas Podolski 'nin sağlık kontrolü gerçekleştirildi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor 'da, Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Alman yıldız Podolski 'nin sezonu kapattığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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