Polat Atık Su Arıtma Tesisi'ni İnceledi
1 saat önce
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Atık su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.
Malatya
Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
, Atık su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Polat'a, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ
) Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki incelemeleri sırasında, MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu
ve teknik personeller eşlik etti.
MASKİ Genel Müdürlüğünün altyapıda güzel hizmetler yaptığını belirten Polat, "MASKİ Genel Müdürlüğümüz Malatya genelinde yapmış olduğu yatırım ve hizmetlerle Malatya'nın geleceğine yatırım yapmaktadır. Atık Su Arıtma Tesisi, daha temiz ve sağlıklı bir şehir için çok önemli." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:05 Kaynak: AA
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