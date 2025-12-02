Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti
02.12.2025 15:21
Polatlı-Konya yolunda otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralanırken, ağır yaralanan Medikal Estetik Hekimi Dr. Zülfü Akşit hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada medikal estetik doktoru Zülfü Akşit hayatını kaybetti.

OTOMOBİL İLE KARŞI YOLDAN GELEN TIR ÇARPIŞTI

Kaza, dün akşam saatlerinde Polatlı- Konya kara yolunda meydana geldi. Konya yönüne giden otomobil ve karşı yöndeki TIR'ın çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DOKTOR HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan medikal estetik doktoru Zülfü Akşit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Otomobil, Güvenlik, Olaylar, Polatlı, trafik, Ankara, Güncel, Çocuk, Konya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

SON DAKİKA: Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
