Polatlı ilçesi bu yıl 20 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Polatlı ilçesi bu yıl 20 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor

30.04.2022 15:03
Polatlı ilçesi bu yıl 20 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bu yıl 20 bin turist ağırlanması hedefleniyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bu yıl 20 bin turist ağırlanması hedefleniyor.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç, AA muhabirine, Kovid-19 salgını öncesi yıllık 30 bin civarında yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını söyledi.

Bu yıl ise 20 bin ziyaretçinin Polatlı'ya gelmesini beklediklerini dile getiren Koç, "Salgın sonrası turist sayısının artması için özellikle Ankara'da bulunan üniversite ve okulların bu alanları ziyaret etmesinin yanında alanda Milli Parklar Müdürlüğü ile koordineli planlanan etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyorum. Polatlı Belediyesi, Dağcılık Federasyonu, Milli Parklar Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan Diriliş Yolu Yürüyüşü, Gordion Maratonu gibi farklı gruplara yönelik etkinliklerle ziyaretçi sayısı her geçen gün artmaktadır." dedi.

Günde üç ya da dört grup halinde ortalama 500 kişiyi Polatlı'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdirdiklerine işaret eden Koç, Sakarya Şehitliği, Sakarya Zaferi Anıtı, Duatepe Anıtı, Milli Mücadelede Türk Kadını ve Halide Edip Adıvar Müzesi, Sakarya Savaşı ve Türk Tarihi Müzesi ile Gordion'ın gezildiğini anlattı.

Haymana ilçesinin de dahil edileceği iki günlük konaklamalı turların daha verimli gerçekleştiğini belirten Koç, "İlk gün Polatlı programı tamamlandıktan sonra ikinci gün termal tesislerden de faydalanma imkanı olan Haymana'da Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alpaslan Şehitliği, Mangal Dağı Mevzileri ve Şehitliği, Eskikışla ve İkiztepeler Şehitliği ziyaret edilebilir. Böylece savunma hattının tamamı görülebilir." ifadesini kullandı.

Koç, Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması yönündeki başvuru sürecinin sürdüğünü, listeye girmesi halinde önemli yabancı turist artışı yaşanabileceğini kaydetti.

Başkent Üniversitesi öğrencileri de Polatlı'da geziye katıldı.

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Erdoğan da Milli Mücadele'nin zor şartlarda gerçekleştiğini yerinde görmenin önemli olduğunu ifade etti.

YORUMLAR
500
Polatlılı Esnaf: Müşteri Geliyor, Soruyor, Kaçıyor Polatlılı Esnaf: Müşteri Geliyor, Soruyor, Kaçıyor 21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri için kampa girdi 21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri için kampa girdi

Polatlı, Ankara, turist, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polatlı ilçesi bu yıl 20 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor - Son Dakika


Son Dakika
14:52 Rus devlet televizyonunda skandal görüntü: Nükleer saldırı haritası yayınlandı, hangi şehre kaç saniye füze düşeceği konuşuldu
13:57 CHP'li vekil simsiyah akan Ergene nehrinin kenarından sordu: Hani eylem planı vardı?
13:10 Bakanlığın koronavirüs tablosunda hata: Aktif vaka sayısı eksiye düştü
11:50 Elektriği kesilen yurttaş anlattı: Çocuklarımın günlerce aç kaldığı zamanlar oluyor, intiharı bile düşündüm
14:39 Kanseri atlatarak Türkiye Güzeli seçilen Gamze Balım ekranlara dönüş müjdesi verdi
14:12 Kanlı giysilerin ele verdiği zanlının cinayet sebebi ortaya çıktı: Arkadaşını kadın meseli üzerinden öldürmüş
14:11 Erdoğan'dan İBB çalışanı olduğu öne sürülen Şafak D. hakkında görüş: Hesabının verilmesi gerekir
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Mayıs'ta gerilemeye başlayacak
14:07 Devlet Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajında Kılıçdaroğlu'na gönderme
14:03 Mikrofon açık kaldı: AK Parti MKYK Üyesi iftara gelmeyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanına 'dangalak' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 15:10:47. #1.13#
SON DAKİKA: Polatlı ilçesi bu yıl 20 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement